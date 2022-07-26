天使好不容易大勝了一場提振士氣，26日做客皇家又回到輸球模式，慘遭皇家7比0完封。天使近來老吞敗仗，但至少都能打破鴨蛋，此戰皇家派出名將葛倫基（Zack Greinke）登板先發，葛倫基身手已大不如前，自責分率被打到4.64，但天使對他一籌莫展，葛倫基5局被敲3安無失分。

大谷翔平擔任第一棒，首局上就被葛倫基三振，天使連續9人無安打，直到大谷3局上再次打擊，終於從葛倫基手中擊出二壘打。不過天使火力不足，前5局只藉著四壞保送和內滾攻到二壘，拿不下任何分數。天使投手辛德加（Noah Syndergaard）先發5.2局失1分而吞下敗投，他撐到第6局才失分，因此葛倫基無關勝敗。

6局上皇家換投手，天使沃許（Jared Walsh）擊出二壘打，但馬上被瑞吉福（Luis Rengifo）的內滾害得出局。接著史塔西（Max Stassi）把球打到中間方向，差點被皇家投手加瑞特（Amir Garrett）徒手擋下，那球終究軟弱無力，被皇家完成雙殺，加瑞特最後獲得勝投。

皇家目前戰績39勝57敗比天使還差，已經進入球員拍賣模式，唯有葛倫基的情況稍微不同。38歲的葛倫基距離退役不遠了，他生涯的起點就是皇家（2002年選秀加入），後來在道奇、響尾蛇都留下赫赫戰功，在太空人投了3季之後，他回鍋與皇家簽下1年1300萬美元，被交易出去的機率很低。