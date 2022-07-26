BWF世界羽聯新一周世界排名今天（26日）更新，男單周天成、女單戴資穎依舊維持在世界第4、世界第2，不過在攸關今年世界巡迴賽年終總決賽參賽資格的排名，周日才在台北羽球公開賽奪冠的戴資穎，從第4小幅上升到第3，球迷有機會看到小戴在年終賽大顯身手。

BWF世界巡迴賽年終總決賽因為新冠肺炎疫情影響，2020賽季的年終賽延到去年1月在泰國曼谷進行，戴資穎收下冠軍，2021賽季年終賽小戴為了東京奧運在賽程安排調整上參賽場次沒有太多、無法爭取較多積分，因此排名上沒能取得參賽資格。

隨著新冠疫情比較趨緩，各國邊境管制也放寬，大部分選手都恢復往常參賽行程，戴資穎今年賽季從3月德國公開賽、全英公開賽，5月泰國公開賽，6月橫跨7月陸續參加印尼公開賽、馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽及新加坡公開賽，隨後回台灣台北公開賽，累積了3座冠軍、3次打進到4強。

好成績讓戴資穎排名積分獲得許多進帳，世界排名積分第2，11萬1645分，僅次於日本山口茜的11萬1963分，目前在年終總決賽排名積分小戴澤從第4前進到第3名，分數為5萬7070分，積分暫居第1的則是本季參賽場次也相當多的印度好手辛度（PUSARLA V. Sindhu），分數6萬9140分。

男單世界排名，寶島一哥周天成本周持續排在第4，年終總決賽參賽資格排名，靠著台北羽球公開賽冠軍加持，從第9爬升到第5，本季也有機會挑戰年終賽。

至於在台北羽球公開賽表現也不錯的女將許玟琪、左手持拍好手林俊易，世界排名都獲得提升，許玟琪來到生涯新高的第38，超越第39名「小小白」白馭珀、成為台灣第2女單；男單王子維維持在第16，打進到台北賽男單4強的林俊易，世界排名提升17位，來到第61。