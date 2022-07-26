民進黨台北市長參選人陳時中在其傳記書《溫暖的魄力》中推崇中共毛澤東接班人林彪是「帶兵又帶心」，國民黨今質疑，陳時中回顧防疫成績，竟然首先吹捧共產黨，而忽視為台灣防疫貢獻巨大的醫護團隊，以及配合防疫的台灣人民？難道選個首都市長，還需要特別當「中共同路人」討對岸歡心？

國民黨表示，台灣防疫有成，有賴全台基層醫護全心全意奉獻，全體人民配合政府防疫措施，才能夠在過去一段時間阻絕疫情於境外。陳時中在新書中，並未首先感謝醫護與人民的付出，竟然歌頌毛澤東的接班人、造成無數百姓死難的共產黨人林彪，讓人頗感詫異。

國民黨指出，陳時中在毫無超前部署的情況下，貿然鬆綁「3＋11」管制與開放邊境，才造成台灣超過四百萬人染疫、破8000人死亡、全民排隊爭搶疫苗快篩的苦果。結果在新書中，陳時中竟輕描淡寫，認為數字與鄰近國家相比相當低，但其實台灣染疫死亡率與周遭先進國家如日、韓、星相比，並不算低；且陳時中竟在新書中認為若超前部署買到疫苗，也來不及產生抗體，這種荒謬絕倫的言論，竟由曾任指揮官的人白紙黑字寫出，令人震驚困惑！

國民黨表示，陳時中在防疫工作尚未告一段落的情況下落跑去選舉，棄防疫與台灣人民於不顧，就連台灣護師醫療產業工會也痛批，陳時中防疫津貼沒發完就去選舉，就是「落跑部長」。陳時中不僅對自己曾經並肩抗疫的團隊與基層醫護不負責任，甚至還在選舉新書中歌頌共產黨，實在是匪夷所思。

國民黨黨史館主任林家興也補充指出，陳時中拿林彪與陳誠做對比是不懂歷史，更是相當諷刺。林彪雖然在中共內部晉身高位，在專制政權下卻始終心神不安、如履薄冰，最後政變失敗出逃墜機而死，反觀陳誠將軍後來於中華民國政府播遷來臺後擔任行政院長、副總統，陸續整編來臺部隊，並推動改革幣制、穩定金融、推行土地改革、規劃地方自治，對臺灣社會與經濟有深遠影響，造福台灣人民甚多。

林家興表示，陳時中不敬佩為台灣這塊土地奉獻良多的陳誠副總統，卻跑去吹捧共產黨的專制軍頭林彪，看在今日的台灣社會眼中，恐怕要對陳時中的思想與價值觀打上一個大大的問號。