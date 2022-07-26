光泉鮮乳明起漲價7％到9％ 全家：廠商成本調漲 15:522022/07/26 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光泉鮮乳7月27日起調漲光泉調味乳、乳香世家系列等產品售價。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超商證實，光泉鮮乳將在明日漲價，漲幅在7到9％不等。 全家表示，配合廠商售價調整，7月27日起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，售價調整主因為鮮乳廠商成本調漲，漲幅則約7-9％不等；萊爾富也證實，確實有收到漲價通知。 鮮奶要漲了！光泉證實15品項明起漲價 漲幅達9.5％ 北市46所學校營養午餐恐漲價 每學年最高多付2000多元 寧德時代全球市占 衝上34％ #光泉 #鮮乳 #漲價 #全家 #萊爾富 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市新屋房價 衝破天花板 04:102022/07/22 產業特刊 富蘭克林：生技類股長線布局 04:102022/07/26 產業特刊 特斯拉獲利優預期 04:102022/07/22 財經要聞 《美股掃瞄》特斯拉等成長股帶頭衝 美股全面收高(2-1) 09:192022/07/22 財經 通膨升 租金跟漲壓力大 04:102022/07/25 產業特刊 《鐵達尼號》男星癌逝享壽80歲 家人證實：在療養院離世 22:302022/07/25 娛樂 蛋價年狂飆6成 藍轟執政黨滾蛋 04:102022/07/22 生活新聞 生技月加持 興櫃10檔搶風頭 04:102022/07/23 證券．權證 【林蔭大道PK 1】為房價撐腰！北市林蔭宅均價站百萬大關 漲幅狂飆2成 14:492022/07/23 房市新訊 北市Q2房價飆上3位數！老二看不到車尾燈 16:582022/07/21 房市新訊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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