超商證實，光泉鮮乳將在明日漲價，漲幅在7到9％不等。

全家表示，配合廠商售價調整，7月27日起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，售價調整主因為鮮乳廠商成本調漲，漲幅則約7-9％不等；萊爾富也證實，確實有收到漲價通知。