暑假悄悄已經過了一半，天氣也越來越熱，走在路上感覺自己都快被曬成炭，而其中要擔心的不只是防曬的問題，更要注意自己身體是否有不適，或是中暑的情況出現。今天小編就幫大家整理出4招預防中暑的小撇步，趕緊筆記起來吧！

#撇步1：躲太陽

上午10點到下午2點的陽光最大。（圖／shutterstock）

盡量選擇在早晨或傍晚後進行戶外活動，因為這段時間的陽光沒有這麼強烈，並適時在陰涼處休息，平時也要多注意氣象預報，避免在大太陽底下活動，尤其是在上午10點到下午2點之間。

#撇步2：補水分

每小時要喝480～960cc的涼水。（圖／shutterstock）

隨時攜帶白開水以補充水分，不管身體是處於靜態或動態，室內或戶外，都要多加注意自己身體的狀況，也不要等渴了才要喝水，最好的狀態是每小時喝480～960cc的涼水，每15～30分鐘便補充水分。且為減少體液流失，也盡量不要喝含酒精或含糖飲料，也不要喝太涼的水以免胃痛。

#撇步3：勤防曬

做好防曬是預防中暑很重要的一環。（圖／shutterstock）

若真的必須得在日頭正盛時出門從事戶外活動，為避免中暑最好穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣物，較不易吸熱也容易散熱，裸露的肌膚也要塗滿防曬，以隔離紫外線，亦可再加上陽傘、寬帽等小物來阻擋陽光。

#撇步4：要通風

不要將孩童或寵物單獨留置於車內。（圖／shutterstock）

為了避免中暑，體溫的調節和散熱效果也是十分重要的一環，因此請盡量待在陰涼、通風或是有空調的場所，例如圖書館或是百貨公司，也千萬不要將應嬰兒或是孩童單獨放置於車內。