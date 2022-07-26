搶攻父親節商機，台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至8月31止推出「88月超優惠」期間限定活動，「千元有找」的午間自助饗宴，無限量享用極鮮海物Bar、各款精湛熱食及現做異國麵食料理、夢幻甜點、哈根達斯冰淇淋等，成人每位僅888元＋10％，原價1280元＋10％，約69折。只要加價188元＋10％起再享豐美主菜。平日(週一至週四)午間限定供應，讓整個8月都是帶老爸吃大餐的「父親月」。

台北萬豪酒店Garden Kitchen與綠意盎然的絕美花園為鄰，讓饕客得以在陽光灑落的半開放式廚房環境中，盡情享用美食饗宴。豐富多元的餐檯，包括主打當令澎湃海鮮的「極鮮海物Bar」、可以盡情享用數款美味熱食的「熱享美饌區」，供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚等豐盛料理，和「國宴主廚」精心設計的中式料理，還有現點現做異國麵食料理如新加坡叻沙麵、義大利麵等，以及特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」、螞蟻人最愛的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的甜美蛋糕、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等。

活動期間點用午間自助饗宴，還能享主菜優惠加購價。主菜選項包括軟嫩美味的爐烤肋眼牛排、鮮美濃郁的波士頓龍蝦麵佐特製奶油龍蝦醬汁、霸氣十足台灣戰斧豬排、懂吃老饕必點的日本A4和牛紐約客牛排四盎司佐帕達諾起司燉飯、鮮美誘人的每日料理鮮海魚、干貝、鮮蝦等，每道主菜優惠加購價188元＋10％至1288元＋10％(二人份)不等。