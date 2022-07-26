趙小僑與劉亮佐2017年結婚，至今6年積極求子，不惜求助生殖醫學，經歷多次失敗經驗，好不容易懷上女兒「典典寶寶」，於本月5日迎接孩子誕生，如今一家人沉浸在女兒到來的喜悅中，也經常透過社群分享育兒日常與心情，劉亮佐今天po文，透露女兒有突發狀況，讓趙小僑心疼到哭，他看了也不禁心酸酸。

趙小僑為求子歷經千辛萬苦，做了1次人工受孕及3次試管植入，2年半取了96顆卵，其中還有過一次胎停，讓夫妻倆心生陰霾，但仍鼓起勇氣做了最後一次嘗試，才終於成功懷孕，期間趙小僑得不間斷打針打到生，到最後關頭又發生胎兒胎位不正、緊急破水等緊急情況，因此夫妻倆還沒來得及跟醫生約時間剖腹，「典典寶寶」便在37週提早來報到，所幸母女均安。

產後趙小僑夫妻倆全力照顧嫩嬰，經常在臉書分享育兒日常，劉亮佐今天就po文，本是開心女兒「典典」終於長到3030公克，排便也開始正常了，沒想到卻也因此出現突發狀況，因換尿布的次數變多，「但是不會因為尿布濕了或有便便而哭鬧的典典寶寶，前天突然有尿布疹」。

看著孩子因不舒服的模樣，做父母的好心疼，但不捨之餘，重點還是得趕緊做處理，「我們除了兩個小時檢查一次尿布做更換保持乾燥清爽之外，也開始「曬屁股」(睡覺時把尿布解開露出屁屁趴睡)」，劉亮佐表示這個過程需要適應，女兒因此比較容易哭鬧，「小僑還因此心疼哭了，我這個資深新手奶爸有過經驗只是心酸酸的還扛得過去」，夫妻倆無不希望寶寶天天快樂健康，但也知道現實絕對不是這樣的，「只希望她永遠知道爹地媽咪都在一旁陪伴並祝福她」。