捷報！台北市立交響樂團助理指揮張致遠，於7月中遠赴羅馬尼亞參加第4屆布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽，拿下第二名，除了得獎者音樂會，明年也將與羅馬尼亞其他樂團共同演出。

張致遠是美國茱莉亞音樂院管弦樂指揮碩士，自幼學習小提琴，至高中時轉修打擊，熟悉多種樂器成為管弦樂指揮的能量。除古典音樂，也常指揮古典與流行跨界演出，2018年起擔任台北市立交響樂團助理指揮。

這次張致遠應名指揮家約翰．艾瑟羅德（John Axelrod）邀請，遠赴羅馬尼亞參加指揮大師班及布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽。歷經4天密集緊湊的大師班後，緊接著與來自世界各地42位指揮家一同角逐指揮大賽。

張致遠表示，他並非比賽型選手，這趟行程抱著學習與進修的心態參加，逼自己跳出舒適圈。大師班接受約翰．艾瑟羅德親自指導，受益良多、收穫滿滿；比賽過程中他也都能按照自己事先規劃的策略對樂團進行有效率的排練。

張致遠表示，身邊參賽者都比他年紀小很多，「不禁有點感嘆，不過最大的敵人終究是自己，在音樂面前仍要不斷學習、精進自己。」

張致遠認為，一名好指揮的價值所在，就是在面對樂團時有效率地把樂曲練好，因為指揮平常沒有樂器可以練，所以要在與樂團排練時思路清晰、事先設想策略，才能在有限的時間內達成目標，同時也很感謝北市交的栽培，能在職業樂團中磨練，以及家人的支持與鼓勵。

張致遠近期將於8月20日在台北中山堂中正廳指揮北市交音樂人才庫計畫《潮牌古典2022》音樂會，參與的音樂家包括小提琴家張頌奇、大提琴家謝孟峰、鋼琴家黃俊瑜。