穩懋(3105)公布2022年第2季及上半年財報，其中第2季稅後盈餘為5.44億元，季減31%，年減41%，單季每股盈餘為1.52元，累計上半年每股盈餘為3.6元，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季下滑mid-twenties(25%)百分比，單季毛利率預計約落在low-twenties(21%到23%)的水準。

穩懋今天舉行線上法說會，穩懋今年第2季合併營收為52.97億元，季減5%，年減14%，營業毛利為16.01億元，季減7%，年減28%，由於產能利用率持續下滑，單季合併毛利率為30.2%，季減0.4個百分點，年減5.5個百分點，營業淨利為7.47億元，季減18%，年減47%，營業淨利率14.1%，季減2.3個百分點，年減8.6個百分點，單季稅後盈餘為5.44億元，季減31%，年減41%，單季每股盈餘為1.52元。

就產品組合來看，2022年第2季Cellular占比為40%到45%；Infra約25%到30%，WiFi約5%到10%，其他約占20%。

穩懋第2季產能利用率約60%，折舊費用約10.51億元，資本支出約31.36億元。

穩懋今年上半年合併營收為108.94億元，年減11%，營業毛利為33.15億元，年減22%，合併毛利率為30.4%，年減4.2個百分點，營業淨利為16.63億元，年減36%，營業淨利率為15.3%，年減6個百分點，稅後盈餘為13.3億元，年減34%，每股盈餘為3.6元。

穩懋今年上半年產能利用率為65%，折舊費用約21.09億元，資本支出約44.56億元。

受到主要產品線多呈現衰退，穩懋預估，第3季合併營收預計將較第2季下滑mid-twenties(25%)百分比；第3季毛利率預計約落在 low-twenties(21%到23%)的水準。