中職啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱外型甜美、身材火辣，深獲紛絲們的喜愛，活潑大方的她也常常在社群網站上分享工作點滴，近日在社群網站上傳一段正在球場跳舞應援的影片，怎料跳到一半突然慘摔倒地，嚇得她急忙拉好短裙以防走光。

巫苡萱上傳一段影片，可以看到她雖然戴著口罩，但從眼神看得出她依然保持專業的笑容，賣力的為大家帶來應援舞蹈，本次的造型走OL風，身穿白色緊身上衣仿襯衫的剪裁，但胸口卻門戶大開，可以輕鬆地看到豐滿北半球，為了配合性感風格紮起高馬尾更顯俏麗，搭配黑色激短裙和透膚絲襪，襯托出纖細長腿。

巫苡萱跳得賣力的同時，觀眾們紛紛叫好，但沒想到她一時之間重心不穩，直接跌坐在地，似乎是因為高跟鞋惹的禍，坐在正前方的女生見狀立刻將她扶起來，搖搖晃晃起身後，她連忙調整裙子以免走光。

巫苡萱應援時，疑似高跟鞋的鞋跟陷地板，整個人摔倒在地。（圖／巫苡萱 IG）

欲哭無淚的她在IG的貼文中寫道：「滑到別人的上班族趴影片都好美好想當同事，怎麼我只有這種的…鞋根直接拔不出來？」當有粉絲關心身體狀況時，巫苡萱隨即浮出水面透露，目前一切沒事，「還好屁股肉多。」對此，網友也紛紛留言安慰巫苡萱：「超敬業的」、「連跌倒都這麼美」、「人沒事比較重要。」