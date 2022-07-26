民進黨桃園市長參選人林智堅近日為了新竹棒球場事件道歉，不過一名自稱旅美教授的「翁達瑞」今（26）日分析，中華職棒為了3位球員受傷宣布停賽，「停賽是為了政治鬥爭」，引發各界抨擊。稍早翁達瑞對此道歉，表示分析前未閱讀球員工會的聲明全文，「這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉」。

翁達瑞在臉書發文表示，自己原先的評論是根據球員工會散發的1張圖卡，有網友告知他聲明全文後，他有6點補充說明。「一、在撰寫先前的貼文時，我並未閱讀球員工會的聲明全文。這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉」；第二點則是，自己先前質疑球員工會的動機，包括配合國民黨鬥爭民進黨，「我承認這個質疑『泛政治化』，不是學者該有的評論態度。在此我收回這個指控，並向球員工會表達歉意」。

翁達瑞提到，三、他先前曾質疑新竹棒球場不堪使用，是否達到全面停賽的標準？他認為受傷與場地不良有關的證據還不明確，希望球員工會提出專業、客觀的鑑定；第四點，他不知道國內是否有其他球場一樣被停賽，如果一樣有類似、甚至更嚴重的問題卻沒停賽，他希望球員工會能夠完整說明。

翁達瑞分享，第五點是自己先前的評論累積了超過700則留言，支持、反對都有，其中還有很大一部分的發洩與謾罵，對此他會直接刪文，「我歡迎大家到我的版面討論，但希望本於理性就事論事」。

最後一點翁達瑞發出聲明，「我只是個好發議論的旅美台籍學者，個人沒有政治企圖，背後也沒有政治力介入。我的政治傾向屬台派，評論偏向本土立場。我認為這是民主社會常態，也受言論自由的保障。若有朋友不同意我的觀點，歡迎反駁。若雙方堅持己見，那就互相尊重」。

對此，許多網友紛紛回應，「我懷疑你有沒有看過中職的比賽，也許可以至少看過幾場後再來評論或希望球員工會說明也不遲」、「好了啦，前一篇就直接扣人家國民黨的帽子還沒政治意圖，別笑死人了好嗎，當到教授的水準就這？」、「只想問你這位自稱的旅美教授，你敢叫美國大聯盟的球員到現在的新竹球場比賽嗎？ 外圍的看台就不說了，外野的草地跟內野的土質就是大問題。愛護航可以，但美國人就別拿台灣國球來玩可以嗎？」。