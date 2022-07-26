台新銀行致力推展中小企業金融服務，秉持著「30邁向永續」的精神，從中小企業的角度出發，打造全新綠色金融服務平台。本次榮獲2022年國家品質玉山獎「最佳產品類」獎項的肯定，除了展現出台新銀行3S(簡單、真心、極優)的服務精神，更達到淨零減碳成效。

台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇表示，「綠色金融服務平台」重視客戶體驗也兼具無接觸服務的防疫特性，體現台新銀行以創新實踐淨零減碳，引領中小企業邁出綠色數位轉型的第一步，除具體落實ESG目標，更全面協助提升中小企業國際競爭力。

蘇韻琇表示，中小企業向來是臺灣經濟發展的基石，但對於規模小、人事精簡的中小企業而言，在準備減碳、實現ESG時，往往不知從何著手。台新銀行「綠色金融服務平台」為國內銀行首創唯一完整涵蓋獲客、申請、進件、徵審、評分、送保的平台，串連並整合銀行內外多項系統。

中小企業可透過線上身分認證傳輸基本申貸資料，並介接經濟部「中小企業融資服務平台」將中小企業資料導入徵審流程，搭配台新為中小企業量身開發的智能評分模型及新型專利技術，翻轉傳統人工徵審模式，能快速核貸給予中小企業即時的融通資金，實現從申請到核貸，端到端流程自動化。蘇韻琇說明，「綠色金融服務平台」介面簡單、操作方便，減輕中小企業提供紙本資料的負擔，解決長久以來中小企業因資料不透明衍生風險辨識的困難，大幅提升審核效能及有效降低風險，減少繁瑣的人工作業、縮短申貸時間以快速回應客戶需求，提供中小企業最優質的申貸體驗。

值得一提的是，截至今年5月台新銀行新增中小企業放款為新台幣299億元，居全體國銀首位，更連續10年獲經濟部頒「信保金質獎」以實際行動力挺中小企業，備受主管機關及中小企業肯定。台新銀行持續推動認真永續，善盡企業社會責任並展現傑出績效，期盼一起攜手「From Zero to Hero」共創銀行、企業、社會三贏局面。