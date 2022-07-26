台北市長、民眾黨主席柯文哲從不掩飾2024總統大位之夢，他在網路專訪鐵口直斷，國民黨主席朱立倫百分之百一定會參選，「只是看他(朱)怎麼幹掉侯友宜。」也說，「侯友宜也可能以無黨籍參選，你不要笑，侯友宜要連署(參選)也沒有問題。」

台北市長柯文哲接受媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪，對於2024挑戰總統大位的對手，柯文哲主動拋出說，「有一個東西我想很久，沒有國民黨的侯友宜長什麼樣子？」更認為若朱立倫執意參選，侯友宜最後可能會脫黨參選總統。

提到朱立倫，柯文哲認為，若國民黨2022選舉得票有達標，朱立倫極有可能參選2024總統，但朱先前也曾表態不選總統，柯文哲則笑稱「不要相信朱立倫講的話，我認識他40年了。」柯文哲也強調，朱立倫是會計師，「也是算一算，算一算，百分之百他(朱)一定會選啦，只是看他怎麼幹掉侯友宜。」

柯文哲說，2024的對手，包括副總統賴清德、朱立倫、侯友宜、前副總統陳建仁都有可能，完全不可預測。

由於柯文哲即將卸任台北市長，對於2024挑戰總統大位，柯文哲也透露，卸任後到2024年1月大選這13個月的規畫，大方向都有，但細節很多，包括要不要去美國、日本、新加坡等，柯也坦言，現在看2024當然贏的機會很低，資源差太多，但還是要鼓勵自己，每次都拿一次雙塔安慰自己，「這麼困難都可以做過去了，我們拚拚看好了。」