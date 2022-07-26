通用汽車韓國分公司26日指出，之前因料件採購出問題，暫停生產約兩周時間，本周在問題排除，陸續恢復韓國兩家車廠製造作業。

因上游韓國零組件供應商要求提高售價，若不從則拒絕供貨之下，自7月中旬以來，這家美國汽車製造商的韓國子公司，位於昌原(Changwon)以及富平(Bupyeong)2號廠的所有新車生產計劃因此被迫喊卡。

為福斯汽車、現代汽車還有比亞迪等，一些全球知名車商生產零組件的這家韓國ERAE AMS公司曾一度表示，除非通用韓國廠增加採購價，否則拒絕供應新車生產所需物件。

至於現在為何又會復工，通用汽車韓國分公司與ERAE AMS都很低調，不願發表意見。韓國汽車製造協會(KAMA)統計，通用在韓國的昌原以及富平2號廠，新車年產能約在7萬輛左右，占通用韓國公司2021年全部的3成左右。

據悉，頗受車主喜愛的通用旗下品牌之一雪佛蘭Trailblazer汽車，因為是由富平1號廠生產，故產能未受到影響。這輛小型休旅車計畫鎖定年輕人市場，若選用配備好一點的話，售價約在2萬美元左右。