遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》今（26）日推出「劍鋒所指，全軍出擊」全新改版，開放「高句麗地圖」、「裝備進化」、「真御皇士兵」、「軍團秘閣」、「搜索委託」等多重玩法內容，還預告了即將在本次改版期間推出大型跨服PVP地圖「三十六洞天」，勢必再次掀起激戰火花！歡慶改版，官方也加開全新伺服器「劍鋒」及多項新服獨享活動，歡迎玩家一同加入戰場。

全新開放「高句麗」系列地圖、等級上限至180級

平定來自羅馬帝國的威脅後，玩家們的能力值都獲得了全面提升，本次改版開放等級上限至180級，相應的全新裝備與技能也將一一釋出。而此次主戰場來到「高句麗」，新增5張中立地圖「漁陽」、「遼東」、「昌黎」、「高句麗」、「樂浪」，從九州大陸正式踏上朝鮮半島之路，同時還將開啟全新165級副本「高句麗入侵」，面對來自東明聖王的威脅，玩家們將再次攜手迎戰強敵，捍衛九州大陸的和平。

高句麗全新地圖開放

今夏最強福利，自選橘化身任你挑

為慶祝2022軍團爭霸賽順利落幕，並感謝全體玩家長久以來的支持，本次改版特別釋出免費領取自選橘化身的活動，玩家只要在活動期間完成簡單任務，並取得指定道具即可兌換自選橘化身禮包，無須運氣人人皆可獲得超強橘化身，絕對是提升戰力的大好時機。

完成任務即可領自選橘化身！

全新玩法「真御皇士兵」、「裝備進化」、「軍團秘閣」登場

隨著新版本戰線的推進，遊戲內也加入了更多不同玩法，包括玩家們期待已久的士兵轉職「真御皇」系列，轉職成真御皇的士兵們將獲得強大的能力加成。還有「裝備進化」系統，可以透過消耗素材直接進化既有裝備，獲得更強的能力值，大大減少了重新取得裝備的繁瑣過程。以及「軍團秘閣」系統，高等級軍團可利用公共資源進行能力強化，強化後的能力值將適用於全體軍團成員，快號召軍團盟友們一同努力成長！

全新「真御皇士兵」登場

「劍鋒」新服加開，經驗十倍領到手軟

歡慶全新改版，官方也加開全新伺服器「劍鋒」，除了延續之前新服的雙倍經驗常駐服活動和等級飆升機制外，還有道具兌換經驗十倍符的活動，並同步加入本次自選橘化身的豐富活動，讓玩家大幅縮短前期練等養成時間，盡情感受《三國群英傳M》迷人的國戰魅力。

全新伺服器「劍鋒」

全新大型跨服PVP戰場「三十六洞天」！

此外，官方還帶來了即將推出的大型跨服PVP戰場「三十六洞天」第一手情報。活動時間內，玩家將被隨機分配至三個敵對勢力，於活動區域內自由討伐怪物與敵人，並在擊殺頭目後為自己所屬勢力帶來豐富的能力加成與獎勵，預計將可於8月體驗到完整跨服PVP內容，欲知更多詳情請持續鎖定粉絲團相關貼文。