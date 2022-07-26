近日高溫炎熱，自然火氣較大，對此，中醫師王心眉除了分享常見的上火症狀之外，也特別整理了容易上火的食物黑名單，提醒民眾少碰這類食物，避免體內的無名火燒得更加旺盛。

王心眉在臉書粉專PO文提醒，體質燥熱、容易上火的民眾，有些食物在夏天必須要忌口，包括：麻辣鍋、鹽酥雞、羊肉爐、人參雞、當歸鴨、炸物、蔥、薑、蒜頭、蒜苗、辣椒、洋蔥、麻油、四物湯、堅果類（如花生、腰果）、茴香、肉桂等。

水果方面，釋迦、榴槤、荔枝、芒果、龍眼等，都是屬於「熱性水果」，吃多容易長眼屎。

王心眉解釋，上述食物本身的溫熱性質會加重體內火氣，而使身體出現上火症狀，像是嘴破、長痘痘、口臭、便秘、喉嚨發炎乾痛、小便熱痛，嚴重還可能流鼻血，雖然不是什麼大毛病，但卻是相當擾人。

國健署也提醒，要避免熱傷害，切記掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」3要訣。補充水分時，可以參考以下5個喝水技巧，包括起床後小口分次慢慢喝完一杯溫開水，能促進腸胃蠕動、防止便秘；用餐前後半小時分次喝完一杯水，能取代含糖飲料，避免攝取過多熱量。

另外，外出運動時可隨身攜帶500毫升以上的水壺，隨時補充水分，也能增加運動時的血液循環，並避免脫水的發生。若覺得開水無味，可添加少許檸檬片、各式新鮮水果切片，或是加入茶葉製成冷泡茶。

最後，養成每天喝至少1500毫升開水的好習慣，不要等到口渴才喝，且分多次喝、慢慢喝，喝太急或一次喝太多，反而會造成身體不適。