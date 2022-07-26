今年宜蘭國際童玩節8月1日起，邀請4個原住民團隊在野外劇場接續演出。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

來自大同鄉原住民、漢族共同組成的「宜蘭縣門諾漾文化藝術團」，安排8月10、11日登台。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為慶祝「原住民族日」，邀請原住民朋友在8月1日免費暢遊「2022宜蘭國際童玩藝術節」。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為慶祝「原住民族日」，邀請原住民朋友在8月1日免費暢遊「2022宜蘭國際童玩藝術節」，凡在童玩節園區各入口，出示身分證或戶籍謄本等可證明原住民身分的相關文件，方可免費入園。

今年宜蘭國際童玩節8月1日起，邀請4個原住民團隊在野外劇場接續演出；其中，「瑪嘎巴嗨文化藝術團」是由一群花東地區，移居宜蘭縣的阿美族原住民，主辦單位安排在8月1、2日演出，希望藉由歌舞中展現的阿美族傳統文化與原民的力與美，讓民眾更了解其風俗民情。

而8月3、4日則是由「四季文化創意舞蹈團」帶來泰雅歌舞，該舞團是由大同鄉四季部落一群熱愛族群文化的年輕人所組成，透過舞蹈及創意元素，傳承延續泰雅傳統文化內涵，讓更多人認識泰雅文化。

「勒巴彥文化藝術團」是由大同鄉寒溪村在地青少年所成立，積極推動泰雅族傳統樂舞、原住民創意流行舞蹈、傳統樂器演奏及泰雅族語歌曲創作，將於8月8、9日演出；該團曾與部落協會合作，創作一張「勒巴彥意識專輯」，受到各界好評。

特別一提，來自大同鄉原住民、漢族共同組成的「宜蘭縣門諾漾文化藝術團」，安排8月10、11日登台，其團員們都喜愛原住民傳統舞蹈及泰雅文化，年齡從13至85歲都有，近年來很多學子踴躍加入，期盼在保留傳統文化下，有創新思惟跟多元化表演型態展現。

縣府文化局表示，8月1日為「原住民族日」，邀請全國原住民朋友免費暢遊宜蘭童玩節，今年也特別安排多個縣內原民團隊演出，一同來感受原民傳統歌謠及舞蹈的魅力，詳細節目資訊可上官網https://www.yicfff.tw／ 查詢。