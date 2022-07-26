永慶房產集團旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產近日推動「誠實服務承諾」，承諾內容包括：買賣方服務流程，主動提供成交行情；一年內買賣/拍賣取得案件，主動揭露取得價格；買賣方為永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店從業人員時，主動揭露。獲全台近2萬名加盟夥伴熱烈簽署響應，盼持續帶動台灣加盟房仲服務提升。

台灣房市依舊充斥短期交易，根據財政部統計，房地合一稅上路一年來被課徵45%短期交易稅額約有2.9萬件，課徵稅額上看100億元；以45%稅率回推，獲利總金額估達220億元，其中恐不少是黑心房仲聯手投機客、低買高賣賺價差的案件。

自政府實價登錄2.0上線後，市場行情雖已是公開資訊，但因為一般民眾購售屋經驗少，難免擔心自己被投機客『短期內低買高賣、從中賺取暴利差價』。若房仲經紀人能主動提供完整的成交行情資訊、買賣方若是從業人員身分也能主動誠實揭露，將能提升消費者信賴與好感，也避免爭議產生。

去年七月全新成立的加盟品牌－永義房屋，其加盟店也在第一時間響應「誠實服務承諾」。(圖／永慶房產集團提供)

誠實才是王道! 加盟房仲業界首創

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶堅持以「誠實」贏得客戶信賴，亦是品牌永續經營的關鍵。集團「先誠實再成交」精神，讓永慶加盟品牌持續吸引眾多加盟店東/長的認同，進而加入「誠實房仲」的行列，讓店數市佔快速成長直逼四成，目前永慶加盟四品牌在全台已逾1,200家店，人員數突破19,000人，大家齊心簽署「誠實服務承諾」不僅是消費者之福，更希望帶動更多同業一同響應。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成也補充，這次推動「誠實服務承諾」獲得旗下全台加盟店熱烈響應、積極簽署，凸顯了永慶四大加盟品牌與同業之間的差異！把所知道的屋況、成交資訊、歷史成交價等事項全部告知客戶，或主動揭露買賣屋客戶身分是加盟店人員、或這是一年內短期交易案件，雖然可能導致這次無法成交，但誠實態度一旦被認可，就會有下一次機會。

社區第一品牌有巢氏房屋新北區加盟店，與加盟總部一起做對的事，以誠實精神服務客戶。(圖／永慶房產集團提供)

一起做對的事! 認同「誠實」理念轉招永慶加盟品牌

許多加盟夥伴選擇加盟永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，也是看中永慶房產集團堅持誠實，始終如一。擁有24年房仲資歷、來自太平洋房屋的永慶不動產台中經貿加盟店東吳葵森，在加盟前就認識孫慶餘董事長，被孫董「堅持保障客戶權益，要用誠實來服務的精神」所吸引，毅然轉換加盟品牌，一待就是11年，旗下也擁有3間永慶不動產加盟店。

來自台灣房屋、從業近30年的永慶不動產羅東純精帝闊加盟店東李志德，以及擁有15年自營品牌資歷的有巢氏房屋花蓮吉安加盟店東涂宜琳，也因為認同「先誠實再成交」服務理念而加盟，他們認為「誠實房仲，是創業的最佳選擇」，因為降低了糾紛機會，能專注全力服務客戶。

而同樣來自中信房屋的永慶不動產高雄中華藝校加盟店東郭銘揮、永慶不動產高雄凱旋加盟店東周文惠則感佩永慶加盟總部一直帶領全台加盟店“做對的事情＂，從多年前的不賺差價、到現在的誠實公平交易。他們認為房仲是信賴產業，唯有買賣雙方皆被誠實公平的對待，才能衍生出信任感，創造買賣雙方、經紀人與加盟店的多贏局面。

台慶不動產淡水區加盟店承諾將主動揭露屋況、成交資訊，及買賣屋客戶身分是加盟店人員，將誠實理念具體實踐。(圖／永慶房產集團提供)

將理念化為具體實踐 加盟店積極響應

另一方面，永慶集團一路以來的誠實作為，也讓很多加盟店學習效法，像是永慶不動產店東李春明就十分認同孫慶餘董事長「球員不兼裁判，房仲才能永續經營」的想法，所以他的團隊也規定「同仁二等親內的買賣屋，需要主動告知客戶，並加註合約中」，以杜絕投機可能。

而永慶不動產林口A7重劃加盟店店東陳明勇、永慶不動產台南小北加盟店東陳彼德、永慶不動產三重重陽橋加盟店東戴啟倫、永慶不動產台中豐原向陽加盟店東朱彥鴻也異口同聲表示，誠實告知可以有效減少消費糾紛、贏得消費者認同，對店頭經營更加有利！誠實，真的會有好報。

永慶不動產高雄師大加盟店東葉誌螢補充，資訊透明的時代，不是我們不說，客戶就不會知道！現在有多元管道可以查詢成交行情，無論是政府實價登錄網站，甚至許多民間平台也可以查得到。所以，我很支持總部推動的「誠實服務承諾」，這不只對消費者有利，對於想要長期經營的加盟店更是必要的作為。

莊志成總經理指出，因為堅持誠實，獲得眾多消費者、加盟店東長認同，所以我們持續穩坐全台最大房仲連鎖，不僅直營的永慶房屋在「台灣服務業大評鑑」勇奪金牌十連霸，永慶不動產也六度拿下銀牌肯定！未來，永慶加盟四品牌也將發揮影響力，不斷擴大永慶集團的誠實服務，成為穩定台灣社會的力量。