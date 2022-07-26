日本東京媽祖廟董事長詹德薰（右一）及住持連昭惠（右二）等人，在退輔會主委馮世寬（左二）的陪同下，前來開基玉皇宮參拜。（洪榮志攝）

建廟370多年的台南市北區開基玉皇宮，2019年首度5連筊應允分靈到日本東京媽祖廟後，卻因新冠肺炎疫情暴發，導致重要的開光儀式被迫延遲至今。近日東京媽祖廟人員再度來台拜訪，開基玉皇宮主委涂大松等人不僅贈匾「玉皇光澤」，還敲定在疫情緩和後，派員前往東京參與開光儀式。

開基玉皇宮指出，位於東京新宿區的東京媽祖廟，2019年在開基玉皇宮擲出5連筊，獲得神明應允將在台雕塑完成的玉皇上帝、四殿下、三公主娘及南、北斗星君等5尊神像，分靈到日本。這也是玉皇宮建廟370多年來，首度神明應允分靈到日本。

不料，5尊神明在開基玉皇宮完成入神儀式後，原訂在日本舉行的開光儀式，卻因疫情暴發，一直延遲至今。

東京媽祖廟董事長詹德薰及住持連昭惠等人，昨天在退輔會主委馮世寬的陪同下，再度拜訪玉皇宮。涂大松等除熱烈歡迎，並贈匾給日方人員外，還強調，廟方非常重視首度分靈日本一事，將於疫情緩和後，組團前往東京參與開光儀式。

據了解，日本人除參拜日本神社外，也信奉台灣人熟知的媽祖，至今日本許多地區仍有迓媽祖遶境的習俗。東京媽祖廟係於2013年斥資5億日圓在東京熱鬧的新宿區興建，廟內除供奉媽祖之外，也祀奉觀音菩薩、月下老人、福德正神及關聖帝君等神明，迄今不僅成為當地華僑及留學生的重要信仰中心，也深受日本人的敬愛。

東京媽祖廟為迎回玉皇上帝等神尊祀奉，還特地新建一座凌霄寶殿，並期盼今年底或明年初疫情緩和後，能夠恭迎玉皇上帝登殿接受信徒的參拜。