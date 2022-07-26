在台北精華區占地7.15公頃的空軍總司令部舊址，現為當代文化實驗場，未來應該何去何從？文化部長李永得今（26日）接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，空總這塊地仍是軍事用地，需經過都市計畫變更程序才能進行後續處理，而主導權在北市府身上，原先希望在柯文哲下台前有結論，但目前仍舊擱置，「而我們打算等下任台北市長出爐再說，也呼籲在檯面上的候選人可以提出對空總的看法」。

李永得表示，在空軍總部遷移後，留下的土地有7.15公頃，且位於台北精華區，各界有諸多想法，最後決定由文化部、科技部、經濟部共同管理此地，並於2014年左右，將此地定位為文化實驗場，進而鼓勵從事文化實驗及創新，但也有人認為在精華地區做實驗場很可惜。

然而，文化實驗場屢遭質疑績效不佳，李永得表示，將來如果興建國際級影視場館、博物館等，還是需要許多人才，周邊可做為搭建人才的基地。

對於空總未來用途，李永得說，文化部會提出興建國家級博物館，概念如法國羅浮宮或倫敦國家畫廊，展示台灣重要畫家作品，讓觀光客可以一覽台灣歷史上最經典畫作。

李永得認為，空總也可以蓋國家級影視場館，如金馬獎固定的頒獎場地，都在評估之中，而台北擁有許多文化設施，但真正需要的是一個「國家級博物館」。

李永得表示，空總這塊地目前還是軍事用地，需經過都市計畫變更程序才能進行後續處理，而北市府在其他地區已建設許多藝文場館，便不希望將空總這塊地變成大型文化用地，也是文化部同仁跟北市府洽談許久的原因。

李永得也說，空總有部分是古蹟，但台北市政府在去年無預警地將古蹟範圍從2公頃擴大到4公頃，於是剩下的3公頃多，文化部想做都市計畫變更，希望做成文教用地，但根據法律可以不用回饋給北市府，於是北市府便不同意，認為應做為特專用地，「然而，都市計畫主權在北市府，如果文化部想做成文教用地，北市府就會跟你說，我不審了。」

李永得表示，後來同意北市府改設特專區，北市府最高可拿40％回饋，但文化部認為拿40％沒有道理，同時會讓空總剩下能使用的土地變成「一點價值都沒有」，且回饋金設立條件是要拿去做其他公共，還不是拿去當土地賣，所以整件事情跟北市府談一年多，文化部一直很有耐心，甚至希望在柯文哲下台前有結論，但目前仍舊擱置，「而我們打算等下任台北市長出爐再說，也呼籲在檯面上的候選人可以提出對空總的看法，希望中央跟地方能合作，來共同成就一件事情。」