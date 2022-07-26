林智堅新竹市長任內的重要政績、改建完工重新開幕的新竹棒球場，近日爆出許多疏失。對此，中廣董事長趙少康今（26）日在臉書上表示「落漆棒球場，戳破林智堅治理假象」，更提出了「誰招標？誰發包？誰監造？誰考核？誰下令沒驗收就開打？」五個問題質疑蔡政府，喊話「每一個環節都必須徹查咎責」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，趕著讓林智堅剪綵，新竹棒球場竟然還沒驗收就「政治開幕」，還違反大型公共建設慣例，球場沒有先經過壓力測試跟試營運，就讓正式比賽開打，一開始就導致4名職棒選手受傷。趙少康說，林智堅擔任新竹市長任內，以蓋公園、美化城市獲得不少年輕人認同，一座落漆的新竹棒球場，證明林智堅治理根本是「金玉其外，敗絮其中」，桃園人還敢讓林智堅入主嗎？

趙少康痛罵，新竹棒球場改建真是劣跡斑斑，讓廣大職棒球迷驚呆了，更不捨球員因此受傷。趙少康直言，蔡英文只知道陪林智堅剪綵蹭聲量，不管球場施工品質，也不好好看看林智堅的論文抄襲有多離譜，就是要替他背書，連沈慧虹、蔡其昌都一起被拖下水。趙少康直言，犯錯堅不認錯，硬拗到底做困獸之鬥，只為了阻擋民進黨年底選情崩盤，奉勸林智堅趁早退選，別拉低這場選戰素質。

趙少康更揭露，新竹棒球場改建經費一路從3.5億大幅提高到12億，還採用最有利標，大家也就認了，只要能蓋好，貴一點也沒關係。最後林市府卻選一個有偷工減料、有重大工安意外前科的廠商施作，開賽2天就讓張祐銘、林哲瑄、林智勝、劉基鴻4位球員受傷，簡直比第三世界國家的施工品質還差，真是貽笑大方、謀財害選手。

最後趙少康提及，桃園球場新建花8.3億、台中洲際球場花10億、斗六球場8億，連我們援助瓜地馬拉蓋出大聯盟等級的棒球場都只花9億，但改建新竹球場卻花了12.1億還蓋不好，未來很可能為了修補缺失，還要再追加預算，這已經不是林智堅口頭道歉，說會扛責就能解決。趙少康更五問蔡政府「誰招標？誰發包？誰監造？誰考核？誰下令沒驗收就開打？」每一個環節都必須徹查咎責，並移送檢調以及監察院調查，絕對不是讓基層公務員背鍋就能了事。