韓聯社報導，據中國駐韓大使館微信公眾號25日消息，駐韓大使邢海明當日會見韓國執政黨和政府主管半導體事務的人士，共同討論半導體合作、雙邊經貿合作等事宜。分析指出，中方此舉可能是在牽制韓方加入美國力圖打造的「晶片四方聯盟」（Chip 4）。

消息表示，邢海明25日會見韓國執政黨「國民力量」的國會議員，同時也是半導體產業競爭力強化特別委員會委員長的梁香子，就兩國半導體等領域實務合作交換意見。邢海明表示，中方願與韓方一起堅持公平公正市場原則，排除外部干擾，加強半導體等領域合作，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定。

邢海明同日還會見了韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根，就進一步深化兩國經貿關係等實務合作方案交換意見。邢海明說，中方願以中韓建交30周年為契機，進一步加強經貿領域溝通合作，為雙邊關係及兩國經濟發展做出更多積極貢獻。中方致力於擴大開放，未來將為包括韓國企業在內的外國企業提供更多新機遇。

對於美國要求韓方參與晶片四方聯盟一事，韓國外交部官員25日就向韓聯社透露，對於美國政府設定答覆時限，他表示否定，如有必要，應由韓方主導並由其制定內容再進行合作。而在與美方合作時如何減少與北京的摩擦，他表示，在本月14日舉行的韓中司局級經濟合作協商機制會議上，雙方決定就供應鏈管理等問題保持溝通協調。