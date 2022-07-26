烏克蘭部隊攻擊蛇島俄軍飛彈系統

俄軍曾攻占蛇島，但後來撤離，而這將載入歷史，成為烏克蘭抵抗莫斯科的象徵。然而，令人震驚的細節顯示，烏克蘭部隊能奪回蛇島，英國特戰部隊功不可沒。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）25日報導，眾所周知，俄軍在侵略烏克蘭初期奪下蛇島，不僅使莫斯科在控制黑海西北方享有優勢，也讓俄羅斯海軍能以巡弋飛彈轟炸烏克蘭。這小島靠近烏克蘭最大黑海港口敖得薩的航道，隨著俄羅斯封鎖，阻礙了烏克蘭的糧食出口。後來烏軍發動攻勢，一舉奪回蛇島。

然而，烏克蘭之所以能奪回蛇島，部分得歸功於英國特種部隊提供訓練。英國皇家海軍「特別海勤部隊」（Special Boat Service）教烏克蘭部隊，如何駕駛海上滑板車，讓蛙人或海軍特戰隊在水中長途行進。

據說來自多塞特的「特別海勤部隊」遠赴烏克蘭，以指導第73海軍特戰中心（73rd Naval Special Purpose Center）成員。他們說，烏克蘭部隊雖然強悍，但缺乏專業裝備和指導。

據英國媒體報導，烏克蘭戰鬥潛水員在英國海軍協助下，對海岸線進行了爆裂物調查，然後發出信號，讓主力部隊進攻俄羅斯陣地。