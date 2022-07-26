國旅大爆發，最近氣溫爆表，不少遊客選擇赴高山消暑旅遊，合歡山小風口停車場停滿車輛，卻有民眾發現有遊客找不到停車位，竟「自劃停車格」，民眾拍照上傳「靠北登山大小事」臉書社群，雖然引起網友笑稱「還有這招啊」、「真天才」、「創意十足」，不過也立刻引起警方重視，太魯閣國家公園管理處已依法告發600元罰鍰。

網友在臉書社團「靠北登山大小事」發文表示，假日到了一位難求的小風口停車場，卻發現黑色箱型車賓士車主的動作超妙。「只見年輕人車子一到，在路旁撿了塊石頭，就地畫了一個停車格，一群年輕人就帥氣的走掉了。」

民眾把照片PＯ上臉書社團，不少網友紛紛回應「停車格畫的很漂亮，有練過」，網友認為隨意亂停，警方可以直接開單取締「報警處理即可」、「有錢就任性，也不怕罰單啦」、「哥畫的不是停車格而是帥氣」。

「登山口停車位不足真的是最大問題」，網友表示，小風口一到假日就擠滿人車，停車格的確是不夠，原PO也補充說，其實當天車子未停在停車格的車子還不少，「但是這台直接停在轉角的路中間，讓人看了很不爽」，「車主DIY畫完停車格還很得意地說這樣就有停車格了」。

這輛車隨即被警方開單告發。保安警察第七總隊第九大隊表示，適逢暑假及後疫情國內旅遊潮，太魯閣國家公園合歡山區屬熱門景點，合歡山區停車位有限，到訪遊客請及早出門，若遇停車位已滿，請耐心等候，勿隨意停車，以免影響交通。

第九大隊呼籲，本月已告發32件、勸導266件交通違規事件，請遊客耐心配合警方交通疏導，警方將持續加強各遊憩區停車場如小風口、武嶺及昆陽等地違停車輛取締告發，以免違規受罰。