天氣炎熱桃園市老街溪中壢段近日接連發生大量魚群暴斃，散發出的惡臭在高溫之下更加明顯，讓附近居民苦不堪言。桃園市水務局指出，老街溪自24日起接連傳出魚群暴斃事件，研判是高溫加上水中氧氣不足所致，已派員加強陸續清理魚屍當中。

水務局河岸地工程管理科長高啓洲指出，老街溪近幾天接獲民眾通報魚群暴斃，派員清理已清除約1000條死魚共500公斤，會持續排員巡查並立即清除魚屍。他也說，根據以往經驗，只要夏天氣溫飆高，河川及大排等都有可能出現死魚，去年包含老街溪、南崁溪及茄苳溪等都有類似案例。

有民眾向中壢區市議員參選人黃崇真陳情，指這幾天沒有下雨，老街溪溪水量減少，發現很多死魚出現在溪床，因為天氣炎熱高溫，魚屍在曝曬之下腥臭讓人受不了，不僅影響環境衛生，也造成居民相當大困擾，除懷疑是天氣炎熱導致外，也擔憂河川是否遭受汙染，更希望相關局處能趕緊把魚屍清理乾淨。

黃崇真也說，發現死魚的流域位處中壢市區，附近都是住家有許多住戶，且鄰近的環北路上還有很多商家，死魚的問題影響民眾日常生活，若未能及時處理，爆出環境衛生安全問題更令人擔憂。雖然水務局有派員初步處理，但是死魚數量仍然龐大，發現部分魚屍仍然未清除乾淨，也協助聯繫相關局處進期盼能盡速處理，恢復河川清潔。