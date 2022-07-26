苗栗縣政府26日舉辦萬安45號演習。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府26日舉辦萬安45號演習。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府26日舉辦萬安45號演習。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年中部地區萬安45號演習，26日下午13時30分至14時實施，苗栗縣演練由縣長徐耀昌擔任演習指揮官，後指部副少將指揮官羅籯洋擔任副統裁官，今年度演習重點包括，警報傳遞與警報發放、訂定防空疏散避難計畫、交通、燈火及其他必要管制等四項，整個過程平安順利。

26日演習當日13時30分指揮官縣長徐耀昌與少將副統裁官羅籯洋，在縣警局聽取簡報後，聯合空中作戰中心及空中管制中心隨即傳遞防情，苗栗縣39台防情警報台同歩實施警報發放，演習正式展開，今年實施行人、車輛須接受軍、憲、警察及民防人員引導逕行疏散避難，飛機、鐵路、高鐵、公路都正常起降、行駛，下飛機後的旅客、接送仍須防空避難，各公、民營公司照常營運，但仍應關閉門窗，台電公司不實施斷電措施，演習期間，經督導官實地視導路線，都能淨空，商家、住戶關閉燈火，秩序良好。

縣警局表示，疏散避難演練在苗栗市瀧淳富居大樓地下室實施，由執勤人員引導民眾疏散避難，縣府團隊在疏散避難室設置服務區、醫療區、飲食區為避難民眾服務，災害救援演練指定在中油工服大樓，想定大樓遭受飛彈攻擊的狀況，由中油公司防護團疏散員工，同時中華電信、裕苗瓦斯公司、自來水公司、台電公司出動災害搶修，警、憲現場警戒、衛生局成立檢傷區，為受傷民眾包紮，消防局出動空拍機搜尋及特搜隊搜救受困職員，以雲梯車高空救援受困3樓之民眾，縣府團隊發揮統合公務體系及民間力量災害救援演練，迅速將災害弭平，將傷害減到最低。

徐耀昌在致詞時誇讚本次演練精湛的演出，對演練人員辛苦的付出很感動，並且勉勵各參演單位，應藉由災害演練與應處才能精益求精，本次演練同時有上級長官蒞臨督導，均能適時予以指導，傳授專業知識，縣府團隊將持續秉持「創新、求變、接地氣」的施政理念，推動各項安居樂業政策，讓鄉親感受到縣府團隊的用心，全民要有憂患意識及居安思危的觀念，全縣招商金額已突破兆元大關，為何苗栗縣能成功招商引資？縣長主政七年來，苗栗縣沒有工安、天災發生，營造「安居、樂業」的幸福家園，為慰勉參演人員的辛苦，縣長分發感謝狀給本次參演民間團體與單位。