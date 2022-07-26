隨著氣溫升高，不少民眾冷氣越開越頻繁，每個月電費帳單上的數字不斷增加，更讓許多在外租屋的學子吃不消。日前一名學生上網求救，詢問網友省電費的撇步，沒想到在網友精算過後，竟紛紛鼓勵他勇敢地打開冷氣享受，直說「就開吧，別怕！」

原PO日前在《Dcard》上以「冷氣好貴呀」為題發文，表示自己過去住在學校宿舍，夏季來臨時，冷氣都可以直接開到20度，晚上甚至蓋著冬天的厚棉被舒爽入睡，但在外租屋後情況卻是180度大轉變。原PO說，現在租的房子雖然不是頂樓加蓋，但早上陽光直曬，實在讓人酷熱難耐，「白天都是被熱醒之後，起床關窗開冷氣，再躺回去睡覺…睡眠品質好差」。

因為擔心冷氣開太久導致電費爆漲，原PO無奈之下只好上網請益，希望網友能夠提供自家的冷氣耗電率，以及相關省電小撇步。他表示，目前租屋處的冷氣是4級耗電，1度電5塊，「從早上10點半開到晚上10點半，耗了9.8度電」，這樣算一下，每個月光是冷氣費用要價1千5百元，每期電費超過3千元，對於學生來說確實是不小的負擔。

貼文一出後，有許多好心網友提供建議，「開電扇幫助循環、不要一直待宿舍，去外面店家」、「如果是陽光直射窗戶，可以考慮類似汽車隔熱貼那種」、「配電扇，不要穿衣服，還是很熱的話，不然去買涼席」、「首先，你需要一個隔熱效果超好的窗簾」。

不過也有網友點出關鍵，認為該花的錢還是要花，「其實還是可以正常開，你去咖啡廳一杯咖啡也1百塊左右，不如在家裡就好」、「我也是租客，且1度電6塊，不過依照你提供的數據，開12小時9.8度，5*9.8=49元，算起來比手搖飲划算，捨棄飲料換健康，還能享受12小時身心靈的舒服」、「就開吧別怕！你到外面只會消費更多」。