為保障青年與弱勢民眾的居住權益，高雄仁武區社會住宅「仁武安居」新建工程26日動土，共規劃340戶、1~3房全齡住宅，預計2025年8月完工，高雄市長陳其邁表示，目前社會住宅已有10處統包工程發包，共5273戶，中央地方持續合作，朝總目標新建1萬2千戶社宅邁進。

高市仁武區「仁武安居」340戶社會住宅新建工程，26日由高雄市長陳其邁、國家住都中心代理董事長花敬群等人共同主持動土典禮，立委林岱樺及市議員邱俊憲、江瑞鴻、張勝富、吳利成等多位民代見證觀禮。

國家住都中心「仁武安居」位於仁武區後安里，基地鄰近仁武工業區、台塑仁武廠區、仁武區公所，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中（附設國中）及仁武果菜市場，生活機能完善且交通便利，「仁武安居」社宅規劃托嬰、日照中心，結合周邊資源，為仁武地區提供舒適且全齡友善的住所，建築規模為地上14層、地下2層，將提供340戶，落成後將為北高雄注入更多居住空間。

陳其邁表示，仁武區是人口成長最快速的行政區，區內有仁武產業園區、也鄰近楠梓科技園區，而且交通便利，吸引許多就業與居住人口，市府與中央住都中心合作推動「仁武安居」，並設有托嬰中心及日照中心，兼具老少的照顧，保障青年與弱勢民眾的居住權益。

高雄市都發局長吳文彥說，「仁武安居」採通用設計，規劃1至3房型，總計340戶全齡社宅，在地面層設置集會空間及托嬰中心、日照中心等社福設施，建構社區共融友善環境。仁武安居社宅規劃亦納入防疫住宅、綠建築、智慧建築及耐震等設計，預計2025年8月完工。

陳其邁說，目前高市已有10處社宅統包工程發包，共5273戶，並已有10處動土，住都中心預計還要發包7300餘戶，以1.2萬戶為目標。(記者張雅雲/高雄報導)