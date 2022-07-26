國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天公布競選團隊陣容，卻遭網友戲稱名單共有10個人，把全部的人年紀加起來為675歲，是「千歲團」、「千歲戰隊」；對此，前國民黨立委蔡正元反嗆，如果自己是「千歲團」，那陳時中也是「千歲爺」，因為兩人「同年同月出生」。

蔡正元表示，蔣萬安組成競選團隊，找他當港湖兩區的後援會「榮譽總會長」，民進黨立刻發動網軍和名嘴，說蔣萬安的各區後援會「榮譽總會長」是「千歲團」，好笑的是民進黨網軍和名嘴也不想想，他和陳時中同年同月出生，他如果是「千歲團」，陳時中也是「千歲爺」。

蔡正元還說，陳時中跟我一樣大，我們都可以坐博愛座、高鐵票也可以打對折，還可以領老人年金，而且陳時中是台北市有史以來最老的候選人，所以民進黨沒有想到批評我們年紀大，迴力鏢卻把陳時中打的鼻青臉腫。

至於被問到自己加入蔣萬安競選團隊出現一些爭議，該如何平反？蔡正元說，我不需要平反我又不是候選人，重點不在於爭議，你去看醫生，你會看這個醫生有沒有誹聞嗎？只會管他會不會治療好病，對不對？