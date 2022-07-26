新竹棒球場風波持續，中華職棒將於周末舉辦明星賽，傳出蔡英文總統原本規畫出席，並參與31日的「名人堂授證儀式」，對此，總統府發言人張惇涵表示，本周末中華職棒明星賽，總統並未規劃出席。不過，總統府衷心希望球員及球迷都能盡情享受當天美好的棒球夜晚。

新竹棒球場重建啟用，被質疑缺失連連，國民黨將砲口對準前新竹市長林智堅，對於總統是否出席周末中華職棒明星賽，張惇涵表示，總統幕僚皆會就總統的各項行程進行討論及規劃，一旦有所定案也會適時對外公布。但本周末中華職棒明星賽，總統並未規劃出席。

林智堅新竹市長任內的重要政績、改建完工重新開幕的新竹棒球場，近日爆出許多場地疏失，外界也相當關心總統蔡英文是否參加本周末中華職棒明星賽。總統府發言人張惇涵今(26日)表示，蔡英文並未規劃出席，不過總統府衷心希望球員及球迷都能盡情享受當天美好的棒球夜晚。