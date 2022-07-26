松柏嶺茶文化主題館，品茗體驗。（廖志晃攝）

松柏嶺茶文化主題館，可以學習茶知識。（廖志晃攝）

名間鄉茶葉產量居全國之冠，參山國家風景區管理處將松柏嶺遊客中心，改造為茶文化主題館，日前榮獲法國NOVUM DESIGN AWARD室內設計類銀獎；為分享喜悅，從8月1日至8月15日，遊客到茶文化館拍照上傳，每日前100名送好禮，前10名免費「茶薰六覺」體驗。

法國NDA設計獎是全球優秀設計者的競技舞台，每年向全世界徵集具有領先設計理念，與卓越品質的作品；松柏嶺茶文化館完成內部改造，去年底落成啟用，提升遊客的知性與感性體驗，還帶動茶產業經濟發展，日前更榮獲法國設計獎。

參山處長曹忠猷表示，名間鄉松柏嶺台地的氣候和紅土，成為茶葉種植最佳環境，因此，將已經有25年歷史的松柏嶺遊客中心，重新改造並且定位為「茶文化主題館」，特別邀請書法藝術家謝坤山揮毫，書寫名稱墨寶並製成入口牌匾，融合在地茶文化及藝術。

茶文化主題館經過室內改造和動線規畫，全面展示茶知識和文化內涵，參觀者可以閱覽文字、圖片介紹，或親身體驗泡茶的過程，享受品茗的清香，回味台灣茶的百年歷史。

參山處為分享獲得國際大獎的喜悅，自8月1日至8月15日止，遊客到松柏嶺遊客中心茶文化主題館，只要拍照上傳臉書、打卡並Tag 3位好友，每日前100名可獲贈特製小茶球及茶文化主題館資料夾，其中前10名還可於上午11點，免費體驗「茶薰六覺」，讓遊客在炎炎夏日蒞臨茶文化主題館，深入感受茶葉帶來的視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等六感體驗。