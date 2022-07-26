桃園市龜山區因鄰近新北市，就學、通勤上班族等租屋客多，致使當地垃圾量上升，市議員牛煦庭、陳雅倫指出，由於清潔隊員人力是依戶籍人口多寡去配置，不過龜山區流動人口多、製造大量垃圾，但清潔人力卻不成比例，盼能增加人手，另外市議員黃婉如也關心欣榮焚化爐議約進度

「清潔隊員人力編配有問題！」牛煦庭表示，龜山區流動人口有30萬人，戶籍人口僅16萬人，大量流動人口使得垃圾量是其他區的數倍，應考量流動人口製造的垃圾，再調整清潔人員的配置。龜山大埔垃圾轉運場主要暫置龜山及鄰近區域，一時之間無法燒完的垃圾，垃圾問題全市要共同克服，但在清潔人員編配不均的狀況下，工作量增加實在太血汗。

陳雅倫也說，龜山流動人口多，若只用戶籍人口編配清潔人力，真的不足，盼能考量全區的垃圾產出量，也建議大埔垃圾轉運場應設置電子監控設施，尤其夏天炎熱，別讓垃圾暫置超過3天，產生難聞氣味。

環保局長呂理德回應，2015年至今增加383人，現總共有2751名清潔隊員，平均每區增加20人，其中龜山從173人增加至198人，絕沒有虧待龜山。環保署針對編配清潔隊員人力有12個評估項目，包括垃圾清運量、資源回收、垃圾分類檢查、道路廢棄物查報、清水溝等。

市議員黃婉如則批評市內4個垃圾轉運站垃圾越積越多，另也詢問欣榮焚化爐議約進度。對此呂理德表示，許多垃圾收運路線需跑2趟次，為避免垃圾車於尖峰時段在欣榮焚化廠排隊而延誤後續收運時間，故安排部分路線將垃圾載至轉運站，次日再進焚化廠處理延2年，而欣榮焚化廠已延約2年，近期1、2個月就會公開招標。