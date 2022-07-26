女星郭碧婷多年前開始把工作重心轉往大陸，在人氣電影《小時代》中飾演女主角之一的南湘，獲得高知名度，不久後更嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，升格豪門媳婦，還先後生下女兒和兒子，令外界羨慕不已。豈料，最近向佐驚傳婚後出軌，視訊辣妹畫面流出，引起熱議，郭碧婷不表態更被酸只為了錢；但有鐵粉跳出來力挺，貼出昔日偶遇兩人甜蜜互動，不信向佐出軌。

日前有大陸網友爆料向佐結婚後出軌N次，還PO出一名女子和閨密的對話截圖，內容中得知女子的閨密是向佐前女友，去年8月向佐主動聯繫透露想秘密約會；另外還有向佐和該女子視訊畫面，女方疑似上半身全裸，露出性感事業線和向佐聊天。

郭碧婷和向佐私下真實互動被民眾全拍下。(圖/ 摘自微博)

向佐被爆出婚後出軌，儘管本人持續神隱，郭碧婷6月才生完兒子還在坐月子也沒有表態，只有向太直接回應，「假的，我找律師去起訴」，否認兒子向佐出軌一事。

鐵粉們認為肢體動作不會騙人，向佐和郭碧婷是真的相愛，並非外界說的郭碧婷為了錢結婚。(圖/ 摘自微博)

沒多久有網友分享曾偶遇郭碧婷一家人的經驗，拍下親眼所見兩人的真實互動，他們在一處室內遊樂場，向佐抱著女兒在玩旋轉木馬，郭碧婷在一旁望著，眼神中流露出滿滿愛意；而玩累了之後，向佐和郭碧婷一起去用餐，過程中郭碧婷更自然得笑開懷，向佐也把身體往愛妻方向靠，從肢體上就能看出兩人是真的相愛，直接打臉酸民說的郭碧婷為了錢嫁向佐，更不相信向佐會出軌。