當地新冠疫情又在升溫，但上季GDP表現仍然亮眼之下，韓股開低後也出現上漲動力。大盤收在2,412.96點，漲9.27點或0.39%，展現守護2400大關企圖心。同時，韓元走升，外資法人小買487億韓元。

韓國單日最新確診人數，26日已攀升至約10萬，並創4月20日以來新高。不過，經濟數據卻有好消息，韓國第2季經濟成長並未受當地央行持續升息，以及出口表現欠佳負面影響，反而在民間消費強勁帶動下，無論是年增率還是季增率，都繳出一張亮麗成績單。

國際油價大漲，加上部分地區疫情趨緩需求恢復下，韓國主要大煉油廠石油產品出口金額，2022上半年也締造約280億美元歷史新高佳績。因此，石化類股領漲，SK Innovation漲2.23%，S-Oil漲1.43%，LG化學也漲1.98%。

科技族群內，三星電子漲1%，SK海力士漲0.5%，LG Energy Solution也漲0.77%。但現代汽車持平，大韓航空則跌0.2%。

韓元兌一美元在1,307.6價位附近，韓元升6.1元。