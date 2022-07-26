26歲邱姓男子和34歲駕駛BMW的洪姓男子2人去年9月在桃園市觀音區台66線上競速，洪男為了追上邱男，將油門踩到底，導致車輛打滑失控，釀成2死3傷悲劇。桃園地院審理，邱男、洪男依妨害公眾往來安全致人於死罪處7年6月、5年2月，可上訴。

檢方調查，邱男、洪男去年9月17日凌晨，在台66線0.3公里處競速，雙方比試1次後回到原點。進行第2次比賽時，洪男為了要追上邱男，將油門踩到底，結果車輛打滑，車頭朝右偏移。洪男雖踩煞車並將車頭轉向左，但車輛向右前方滑行，車尾撞到在旁觀看路人。

路人中，劉男血胸併顱內出血、童男胸腹腔出血併顱內出血，2人送醫後皆不治，其他在旁圍觀的賴幸、劉姓、高姓民眾3人受傷。警方第一時間到場逮到洪男，追查後才發現他與邱男競速才釀禍，2人皆以公共危險致死起訴。

法院認為，駕駛人提高車速，添增操控難度，雖然2人在凌晨行車，但事故發生後仍有10多台車經過，顯見該路段並非荒山野地、四下無人，加上競賽為求超越對方，不惜高速行駛，容易使車輛反應不及或失控打滑，正常駕駛人都可預見，但2人案發時未詳加考量，且2車併排競速行駛不可割裂單獨視之，因此5人死傷與2人駕駛行為有相當因果關係。

法院指出，因洪男案發後，自首，另與劉男和解，至於童男家屬，暫無其餘資力賠償，另對賠償金額沒有共識，處5年2月有期徒刑。至於邱男犯後離開現場，警詢時還稱只是路過，第2次警詢才坦承犯案，但否認自己有過失，且未與被害人家屬和解，處7年6月有期徒刑。另洪男車輛沒收，至於邱男駕駛並非其名下車輛，則沒有沒收，可上訴。