柯志恩在旗津大街掃街後，轉往國民黨旗津提名同志推介會，與議員陳美雅、蔡金晏合體拜票。（柯宗緯攝）

柯志恩在旗津大街掃街後，轉往國民黨旗津提名同志推介會，與議員陳美雅、蔡金晏合體拜票。（柯宗緯攝）

目前高雄市長選戰熱度似乎不熱，她打趣向媒體說，要很慶幸，現在是7月底，選戰要到9月才熱熱，「如果現在就開始熱，各位媒體怎辦？為了你們著想，還是9月再來熱一下」。（柯宗緯攝）

柯志恩拜會旗後商圈發展協會理事長陳昱宏時，陳向她表示，疫情過後，有看到高市府努力振興，但旗津發展不應只有辦活動，必須有更中、長期計畫，否則攤商、店家也擔心，活動過後「人潮又要校正回歸」。（柯宗緯攝）

柯志恩她頂著32度艷陽，徒步走到旗津天后宮參拜，沿途與鄉親、遊客打招呼。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩7＋7隔離期滿後，今（26）日「復出」拚陸戰，首站選在高雄觀光重鎮旗津，她射出三箭衝選情，包括交通建設升級帶動觀光、強化長輩醫療照護以及發展地方教育等目標。她也向支持者喊話，「雖然慢來高雄，但最好的選擇才是最重要」。

柯志恩今下午在高市議員陳美雅、蔡金晏、國民黨高市黨部副主委曹桓榮陪同下，搭鼓山渡輪抵達旗津，她頂著32度艷陽，徒步走到旗津天后宮參拜，沿途與鄉親、遊客打招呼，還有飲料攤商熱情送上解渴冷飲打氣。

為何「復出」首站選旗津？柯志恩說，未來政見中，觀光是很大的主軸，特別疫情後，旗津生意受到很大影響，這也是她選擇拜訪旗津的原因。她拜會旗後商圈發展協會理事長陳昱宏時，陳向她表示，疫情過後，有看到高市府努力振興，但旗津發展不應只有辦活動，必須有更中、長期計畫，否則攤商、店家也擔心，活動過後「人潮又要校正回歸」。對此，柯認為，旗津拚觀光必須找出自身特色，並且加強交通疏運，才能引入觀光人潮，因此第二過港隧道及輕軌建設都勢在必行。

柯志恩日前確診，陸戰行程停擺半個月，如何加快選戰節奏？她說，周三空戰部隊會到齊，周五也會公布新的團隊成員，陸戰會加快腳步，希望更加時間做最有效處理。

至於接下來行程滿檔「趕進度」，她說，自己是鄉下人，很早爬起來，日常到處跑步、快走，在台北、高雄都這樣，「如果在路上看到很像我不要懷疑，那就是柯志恩」。

不過，目前高雄市長選戰熱度似乎不熱，她打趣向媒體說，要很慶幸，現在是7月底，選戰要到9月才熱，「如果現在就開始熱，各位媒體怎辦？為了你們著想，還是9月再來熱一下」。

柯志恩在旗津大街掃街後，轉往國民黨旗津提名同志推介會，與議員陳美雅、蔡金晏合體拜票。她以國台語雙聲道致詞與鄉親搏感情，她自嘲說，雖然比較慢來高雄，「但慢沒有關係，最好的選擇才是最重要的」，她有熱忱及決心，也有身為女性的貼心、細心，要把高雄帶往更好的方向。

柯志恩也提出對於旗津的願景，必須更重視長輩醫療照護系統、帶動觀光的交通系統，以及加強在地教育政策，她也向台下近百名支持者致謝，這些年來不論國民黨處境好或壞，都始終不離不棄。