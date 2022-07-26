龍巖公司「台北三芝新小基隆段山坡地殯葬設施開發案」預計在三芝設置納骨塔，先前因塔位暴增36倍，地方擔憂會影響交通、用水環境，強烈反彈。新北市環保局去年接獲反應後，已退回龍巖環評，要求再補資料審查，龍巖今年6月重提環評提案，但程序審查部分再度遭退回。對此，龍巖公司表示，目前都是按照合法程序申請中。

該納骨塔案件曾在2005年獲台北縣府核准，預計可設置1802個土葬墓、5831個納骨塔位，不過，龍巖公司2020年申請變更開發案，將塔位面積從5平方公尺面積調整成0.15平方公尺，並將塔位數提高至21萬餘個。

龍巖公司去年11月底舉辦地方說明會，因未承諾減少設計量體，會中也僅說明要用分流、接駁車等方式因應交通衝擊，地方紛紛炮轟，業者作法目中無人，欺凌三芝人。由於業者僅有提出環境影響差異分析，變更項目又過多，因此被環保局退回環評，業者也在今年6月重提計畫，但因程序審查不符規定，遭退回補正。

環保局表示，該環評報告書撰寫的格式未符合環保署所訂作業準則，因此才會在程序審查時退回補正，目前尚未收到修正後的報告書，由於業者仍有權利修正，因此塔位數量、交通影響等部分是否有修改，仍不方便說明。

該案雖未進入正式環評階段，但地方民眾反映，從去年至今業者未積極溝通。茂長里辦公處代表陳秀蘭痛批，該工程範圍跨越4、5個鄰里，業者辦理說明會卻僅選在其中一里活動中心，說明會結束至今，業者從未釋出善意，根本高高在上，甚至持續施作工程。

市議員鄭宇恩表示，業者至今未說明塔位是否會減少，若後續確實要增設21萬多個塔位，等於有21萬個家庭要進山，雖然該案環評再度被退回，仍擔心塔位帶來的交通衝擊，且對地方發展更沒有任何助益。

環保局表示，依據環評法，只有規定要在編製報告書前開設說明會，進入環評階段後，將會集地方單位、環評委員會勘，若環評通過，將要求業者開工前再開一次說明會。

殯葬處表示，除了環評以外，業者尚需提出興辦事業計畫申請變更殯葬設施設置項目，目前尚未收到業者申請。