新竹縣長楊文科（中）到家畜疾病防治所抽出幸運民眾的籤。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣家畜疾病防治所4月查獲非法養殖業者，沒入超過20隻品種貓，經過家畜所悉心照料後，26日舉辦公開認養16隻貓抽籤儀式，現場湧入566人爭取擔任鏟屎官，由於每人限中1籤，中籤機率僅2.8％，最後16隻貓咪均順利找到新飼主，第2批布偶貓將待健康良好時再次舉辦公開認養。

該批貓隻是今年4月間在竹東鎮查獲非法養殖業者所沒入，家畜所長彭正宇說，此次公開抽籤讓民眾認養的貓隻有12隻布偶貓以及4隻英國短毛貓，總共有566人報名爭取，每人有5支籤，可以依照喜好投入貓咪的籤筒內，但每人最多認養1隻，在不同貓咪的籤筒重複中籤者不算，所以每人只有1次中籤機會。

這批貓在沒入的時候因為感染貓瘟，健康狀況不佳，且有傳染性。彭正宇說，經過家畜所2、3個月以來的照顧，並注射疫苗，目前身體都非常好。但提醒認養人，因為貓瘟的排毒時間是1年內，所以認養回去後家中原本有養貓的，也要打貓瘟疫苗，才不會交互感染。

縣長楊文科一早也到家畜所抽出幸運民眾，抽出前2名中籤的女性民眾，並親自抱起貓咪交給中籤者，叮嚀她們「一定要好好照顧喔！」楊文科希望中籤的民眾都要善待這些貓咪，「牠們的幸福就在大家手上了！」

由於布偶貓在市場上非常搶手，為免民眾中籤後將貓轉賣，家畜所指出，參加抽籤的民眾都必須經過資格審查，包括必須是桃竹竹苗居民，未曾違反動保法被列入黑名單，若有飼養寵物者須符合相關規範。而中籤者帶回貓咪後，家畜所也都會後續訪查，持續追蹤這些貓咪的生活狀況。第2批認養活動將待貓咪身體狀況正常，及完成絕育手術後公開舉辦。

農業處長范萬釗表示，此次認養的犬貓還可享有竹縣犬貓認養優惠方案，只要到參與優惠活動的竹縣寵物業或動物醫院，就能享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。