劉俊謙曾來台灣讀過研究所。（CATCHPLAY提供）

劉俊謙在《小曉》中飾演一位從香港來台教數學、英文的老師。（CATCHPLAY提供）

香港男神劉俊謙曾以《幻愛》入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎，更因在《梅艷芳》中扮演張國榮一角獲封「小張國榮」，他今年5月底來台拍攝電影《小曉》，10年前曾短暫來台就讀北藝大舞蹈研究所的他再度來台直呼開心，也很興奮能與陳意涵、林品彤合作，提到開拍前最擔心的自己中文不夠好，因此天天與曾來台拍攝電影版《返校》的香港女友蔡思韵通電話練習中文，還笑曝自己很喜歡觀察路上台灣阿嬤的口音，會把「嘿啊」、「齁」等道地的語助詞學起來用。

劉俊謙當年來台唸北藝大舞蹈研究所時，主修現代舞，但當時僅待了3個月就回到香港了，「年輕覺得好像自己也不太成熟做錯決定，就回到香港，沒想到現在又回到台灣」。他坦言，當時跟很多18、19歲的人一起跳舞滿辛苦，「因為我很晚才學舞蹈，當時腰不好，我很早的時候就傷到，表演站著也會痠，但我是裝會跳現代舞，做做動作，不是真的會跳。」首度來台拍戲，目前已待了2個多月，之後將返港，再來台灣拍攝新片和影集，會一路待到年底，暫時沒想過定居台灣，被問及在台灣和香港拍片的不同之處，他表示「香港節奏快台灣1倍，同個製作費香港能拍6場，但台灣只會拍3場，我本來就是節奏慢的人，但香港節奏很快，來台灣拍戲節奏很慢，一開始很驚訝，後來才習慣」。

片中他飾演一位從香港來台教數學、英文的老師，他透露整部片的調性比較壓抑，自己拍戲時是將台灣孤單的情緒加進表演中，至於有喜歡過老師嗎？他曖昧地笑說：「我覺得多多少少有吧！但我忘記了！」聊到與大6歲陳意涵的首次合作，他先是害羞表示「小時候是看她戲長大」，隨即改口「我這樣講她會生氣」，接著提到以前曾看過陳意涵主演《聽說》，從來沒想過有天能夠與她合作，「跟她拍戲很緊張，她是一個很活潑直爽的人，知道我之前是跳舞的，還在我面前直接跳起來，她是自然嗨的那種，跟她合作很開心沒有壓力」。

至於和《美國女孩》10歲童星林品彤對戲，他透露兩人私下都是不太講話類型，初期都是用眼神交流，一段時間後才開始聊天，有在跳芭蕾舞的林品彤，一開始不相信劉俊謙會劈腿，直到有天劉俊謙私下把她叫到角落現場「劈腿」，林品彤才相信。劉俊謙更大讚林品彤是「上帝派下凡演戲的人」，直呼：「因為很多時候導演跟她講完，她能消化成自己的表演，小小年紀能做到這樣，我覺得很不可思議。」《小曉》預計2023年上映。