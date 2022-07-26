嘉義市政府工務處前專員吳健榮被控收賄約現金及禮盒約50萬多元，被起訴貪汙罪，嘉義地院26日宣判吳員及4名業者無罪，理由是「簽呈及相關文件沒有吳健榮的簽章」，吳也未催辦公務員執行請款及驗收，對工程無實質影響力，且無法證明對價關係。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，對於法官合議後的判決予以尊重，但收到判決書後，檢方會研議上訴。

吳健榮原任嘉義市政府工務處技士，2018年3月間辦理退休，2019年1月間再被市府回聘擔任機要職專員，負責督導工務處的業務，被控自2016年至2019年間涉嫌利用整修道路工程之便，收受業者餽贈茶葉、咖啡禮盒及30萬元現金等共約50多萬元的賄賂。

其中，有1次是簡姓業者用牛皮紙袋裝10萬元現金，開車到市政府附近的馬路在車上交付，檢方依《貪汙治罪條例》起訴吳員以及簡男、林男、陳男、黃女等4名業者。

法官審理後認為，吳健榮收取簡姓業者的10萬元現金，當時並未實際參與「106年聯合挖掘申請業務管理服務案」，也不是決策長官，簽呈及相關文件沒有吳的簽章，而業者承攬的工程也沒有發生問題，因而吳健榮利用職務收賄罪難成立。

簡男證稱與吳健榮是多年好友，內心想說若工程有問題可以請教，但沒有發生問題；黃女證稱，詢問吳員請款進度時常被請喝咖啡及茶，不好意思，才送茶葉及咖啡禮盒；林男及陳男也證稱基於人情世故送茶葉及咖啡，沒有要求關說的意思。