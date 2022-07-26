來台南玩要吃什麼?台南市政府觀光旅遊局首度結合台南指標性百貨新光三越新天地與台南業者，首度跨界合作，共同策劃「台南炸雞節x 微醺Barty」，7月30日至31日每日下午2點半到8點半，於新光三越台南新天地小西門廣場，邀請在地知名炸雞品牌8818、酣呷餐酒、桃城雞排、芙蓉x咖哩炸雞、台南晶英酒店等10間炸雞名店，另也邀請金色三麥、三得利、台虎精釀等知名啤酒品牌設攤，讓來參與的遊客一次享受炸雞配啤酒的爽快滋味，也可順遊台南豐富景點，規劃暑假的沁涼滿足之旅。

3.台南老牌美式餐廳8818雖以比薩店著稱，卻在網路論壇上被票選為「台南必吃炸雞」第一名。(台南市觀旅局提供)

「台南炸雞節x 微醺Barty」受邀品牌皆各有強項與特色，像是台南老牌美式餐廳8818雖以比薩店著稱，卻在網路論壇上被票選為「台南必吃炸雞」第一名，經典炸雞經過獨門醃製技術，酥炸火侯恰到好處，外皮酥脆，一口咬下溢出滿滿的鮮甜肉汁，網友戲稱其為被比薩耽誤的炸雞店；台南晶英酒店特別推出「台南炸雞節x 微醺Barty」專屬限定菜色避風塘炸雞及鮪魚海底雞，讓炸雞從街邊美食一躍成為高級餐飲殿堂的米其林美食等級；另外酣呷餐酒也推出本次活動限定雞翅料理，還有雲嘉地區著名的桃城雞排與台南知名居酒屋芙蓉鳥燒推出的新品咖哩炸雞等品牌等。台南市長黃偉哲表示，台南炸雞名店的創意與味蕾嶄新體驗，絕對值得炸雞迷們朝聖，不用東奔西跑就可以將台南知名的人氣店家一次搜羅，錯過這次只能再等一年，喜歡炸雞的朋友車票房間訂起來了，今年暑假就是要衝台南吃個爽快玩個盡興。

台南市觀光旅遊局今年與沃準釀造合作推出的限量台南聯名啤酒首款–「南旺夕陽」。(台南市觀旅局提供)

擅於創新活動與異業結盟的台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧說，台南除傳統美食小吃眾多、觀光亮點雲集外，其實還有很多隱身在巷弄間，極具地方特色的在地炸雞店家，經過饕客口耳相傳盛名遠播，排隊人氣更是不在話下，如新營的大口香雞排、韓式炸雞譚歐爸、學甲統一鹽酥雞、鹽水香香三角骨、麻豆鹽酥雞、葉麥克炸雞等，除色香味美之外，獨特的醬汁調味和香酥脆口，台南的炸雞堅強實力絕對可以成為觀光新亮點。

希望藉由本次活動的舉辦，將台南炸雞的獨特風味與在地特色推廣出去，建立起台南的國際炸雞節品牌，成為國內外遊客每年必來參加的國際活動。此次炸雞節主辦單位原想邀請這些在地特色炸雞店家共襄盛舉，可惜因店家忙碌無暇抽身，觀光旅遊局也特別蒐羅一些老闆低調、在地人不願公開的特色炸雞店家，讓前來參與台南炸雞節的遊客也能前去朝聖，將這些隱藏版在地炸雞店家排入行程，絕對能為旅程多增添按圖索驥等樂趣。

「台南炸雞節x 微醺Barty」炸雞節，也邀約各大知名啤酒商現場設攤，讓民眾一口炸雞配一口啤酒，在盛夏午後享受一場最暢快的微醺派對。台南市政府觀光旅遊局也將於現場設置旅遊諮詢攤位，提供現場索取台南各地的旅遊資訊及炸雞店介紹，此外也可於現場攤位買到台南市觀光旅遊局今年與沃準釀造合作推出的限量台南聯名啤酒首款–「南旺夕陽」，將台南農特產關廟鳳梨融入釀酒基底，飽滿芳醇的果香搭配啤酒花的香氣，最適合搭配炸雞一同享用，歡迎民眾至現場來洽詢旅遊資訊，吃炸雞、喝啤酒，同樂台南。

今年暑假台南最好玩！從夯到不行的「亞洲的地獄與幽魂」展、「七夕嘉年華」、以及「再見·梵谷－光影體驗」展，到水域遊憩體驗活動、「台南購物節」、「府城漢堡節」、「東山咖啡觀光推廣活動」、「U-12世界棒球賽」，還有收假前最嗨的「夏日音樂節-將軍吼」等。農曆七月台南除了殭屍展，還有在地最強女鬼陳守娘故事導覽遊程，歡迎各位勇者們一起來試膽。

今年9月底前台南好康券活動期間，民眾只要入住台南的合法旅宿，先掃描放置於旅宿業的QRcode，並登錄活動官方網站註冊會員後，再進入網頁畫面填寫好住宿資料，即可領用台南好康券電子券，享有多項專屬的旅遊優惠；地方創生券也在暑假檔期推出加碼回饋活動，8月底前可到50家地方創生券公告的適用店家消費。相關活動訊息可至「台南旅遊網」查詢。