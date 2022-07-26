聯準會料將在本周再次大幅升息，華爾街正緊盯著美國經濟是否因此陷入衰退的跡象，近來美國的住房數據顯示該產業或許已經成為經濟不斷降溫的警訊。

最近建商的股價、銷售表現和抵押貸款數據顯示，隨著經濟全面降溫，此前欣欣向榮的房地產市場正在回落。因聯準會今年啟動升息循環而加速飆升的抵押貸款利率，已經開始扭轉防疫封鎖所引發的供需失衡現象。

此前因住房庫存減少，加上地段、建材和營造工人短缺等問題，導致房價一飛沖天。但隨著房貸利率屢創高點，民眾買房的能力下滑，需求也跟著縮水。

美國將在周二公布兩項住房指標。標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）房價指數料將顯示美國20大城市5月房價漲幅較去年同期下滑，但漲幅仍然高達20.8%。另一項由商務公布的6月新屋銷售數據則料將下滑4.6%。

自2020年12月以來，美國房價就一直保持2位數的年漲幅。

根據全美住宅建商協會（NAHB）公布，7月建商信心指數為55，較6月的67大幅回落，並創下2020年5月疫情爆發初期以來的新低水準，凸顯出通膨高漲和房貸利率升高對房市造成的衝擊。

美國商務部公布的6月新屋開工數下滑2%，並創下9個月新低。全美房地產經紀人協會（NAR）公布的6月成屋銷售經季調後月減5.4%、年減14.2%，換算成年率為512萬戶，創下2020年6月來新低。

而自今年1月以來，美國成屋銷售已經下滑21.1%。與此同時，根據抵押銀行家協會（MBA）公布的數據，美國30年期固定房貸利率已經上漲249個基點，達到5.82%，創下2008年12月以來新高，而整體房貸需求則跌至22年新低。

聯準會將於周二召開為期兩天的政策會議，屆時料將連續第二次升息75個基點。CFRA股票研究部門主管Ken Leon表示，房市和營建活動是經濟周期的先行者，而我們現在正處於周期尾聲和衰退前期。這些趨勢將持續對房地產市場帶來挑戰。