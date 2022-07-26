台灣晶片一哥聯發科下單給英特爾，消息一出，引發市場大震撼。聯發科一直以來與台積電、聯電合作緊密，為何這次背叛晶圓雙雄、改投英特爾懷抱？半導體業者透露，應是仿效三星與高通的合作模式，英特爾採購Wi-Fi 6等晶片和較低價的代工條件，拿下聯發科大單。

英特爾近年積極回頭搶攻晶圓代工市場，沒想到成功挖了台廠牆角，台積電的大客戶聯發科與英特爾在Intel 16成熟製程晶圓製造攜手合作，令市場大感意外。聯發科、台積電都強調，雙方在先進製程仍維持緊密的夥伴關係；聯發科還說，這次與英特爾合作有助於提升聯發科「成熟製程的產能供給」。

面對晶圓雙雄「掉單」利空，歐系外資分析，以聯發科16奈米訂單分配率來推論，25%給英特爾，對台積電的營收只影響0.5%相對較小，聯電是2%，GF（格芯）是2.4%。分析師也認為，聯發科和英特爾合作，國內代工業者包括聯電、世界先進等才應該要擔心，很可能成熟製程大單以後都被英特爾搶走。

外界不解的是，聯發科為何要得罪台積電、聯電轉單給英特爾？DigiTimes科技網報導，業界透露，對聯發科而言，除了破壞與晶圓雙雄關係外，確是一大利多，因為 有英特爾採購Wi-Fi 6等晶片加持，等同打入英特爾NB平台供應鏈。

此外，雙方合作的另一優勢是代工價格便宜，聯發科下單英特爾應是較低價的代工作為條件，而對英特爾來說，在晶圓代工版圖前進一大步，終於有一國際級大客戶和明確訂單。台美兩大科技廠這回強強聯手，無非就是「魚幫水、水幫魚」。