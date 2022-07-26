桃園市觀音區草漯石門水庫移民新村衛生室緊鄰台61線與草漯沙丘，曾見證過往大漢溪沿岸居民，因興建石門水庫遷村的歷史，2017年列入歷史建築。隨時代變遷，長年無人管理，遭人隨意傾倒廢棄物，雜草叢生形同廢墟，地方希望活化再利用，桃市府文化局啟動復舊計畫，獲得地方支持。
當初為照顧移居民眾，石門水庫建設委員會設置草漯衛生室、派出所與村辦公室，但經歷火災後，目前僅剩衛生室存在，擁有逾60年歷史的衛生室，見證戰後美援、在地發展、首批移民村落建置的歷史，隨醫療重心逐漸轉往醫院、診所和觀音衛生所後逐漸失去設置需求。
草漯里長呂坤遠指出，衛生室長期無人管理，任其荒廢20多年，不僅內部破舊、屋頂漏水，外頭更雜草叢生，周圍環境被人亂丟垃圾，地方皆盼加以修復，好好保存歷史記憶。他建議，此處靠近遊客眾多的草漯沙丘，或許能設置鐵馬驛站，讓觀光客有休憩場所。
文化局爭取預算活化草漯衛生室，現階段由中華大學團隊執行調查研究與修復再利用計畫，文化資產科說明，中華大學團隊研議將衛生室打造成「草漯生活故事館」，除展示移民遷村歷史外，更結合社區交流、旅遊資訊、接待空間等，成為「社區的客廳」。
文化資產科表示，初步規畫的方向非常接地氣，獲得地方支持，預計明年委由建築事務所正式進入設計階段，再進行修復與再利用工程。
市議員郭蔡美英也提到，移民新村的鄉親希望保留在地歷史記憶，努力爭取保存這處文化資產，若未來打造成社區、旅遊交流中心，有望帶動觀光發展，增加遊客人潮，持續為沿海居民迎來更多建設。
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