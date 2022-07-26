桃園市政府文化局與中華大學團隊合作辦理觀音區草漯石門水庫移民新村衛生室修復再利用計畫，開設說明會與地方居民交流意見。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區草漯移民新村的居民認為，衛生室象徵在地歷史記憶，應好好保存。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區草漯石門水庫移民新村衛生室緊鄰台61線與草漯沙丘，曾見證過往大漢溪沿岸居民，因興建石門水庫遷村的歷史，2017年列入歷史建築。隨時代變遷，長年無人管理，遭人隨意傾倒廢棄物，雜草叢生形同廢墟，地方希望活化再利用，桃市府文化局啟動復舊計畫，獲得地方支持。

當初為照顧移居民眾，石門水庫建設委員會設置草漯衛生室、派出所與村辦公室，但經歷火災後，目前僅剩衛生室存在，擁有逾60年歷史的衛生室，見證戰後美援、在地發展、首批移民村落建置的歷史，隨醫療重心逐漸轉往醫院、診所和觀音衛生所後逐漸失去設置需求。

草漯里長呂坤遠指出，衛生室長期無人管理，任其荒廢20多年，不僅內部破舊、屋頂漏水，外頭更雜草叢生，周圍環境被人亂丟垃圾，地方皆盼加以修復，好好保存歷史記憶。他建議，此處靠近遊客眾多的草漯沙丘，或許能設置鐵馬驛站，讓觀光客有休憩場所。

文化局爭取預算活化草漯衛生室，現階段由中華大學團隊執行調查研究與修復再利用計畫，文化資產科說明，中華大學團隊研議將衛生室打造成「草漯生活故事館」，除展示移民遷村歷史外，更結合社區交流、旅遊資訊、接待空間等，成為「社區的客廳」。

文化資產科表示，初步規畫的方向非常接地氣，獲得地方支持，預計明年委由建築事務所正式進入設計階段，再進行修復與再利用工程。

市議員郭蔡美英也提到，移民新村的鄉親希望保留在地歷史記憶，努力爭取保存這處文化資產，若未來打造成社區、旅遊交流中心，有望帶動觀光發展，增加遊客人潮，持續為沿海居民迎來更多建設。