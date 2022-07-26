2022年桃園市長選戰，國民黨徵召行政院前院長張善政參戰，民進黨派出新竹市前市長林智堅，民眾黨則推出立委賴香伶；而近日氣溫升高，炎熱的溫度讓民眾汗水止不住，張善政為了拼選戰打出知名度，推出了「圓扇結善緣」，要凸顯「善」字，同時扇子後面是學經歷，引發討論。

在炎夏中，現在扇子成為選戰最好文宣，張善政推出了「圓扇結善緣」。（資料照／蔡明亘攝）

根據港媒《中評社》的報導指出，現在天氣炎熱，為了年底選戰，候選人除了爭取選民的支持之外，也要關心日常的生活，因此對於如此高的氣溫，張善政推出了「圓扇結善緣」，民進黨也跟上，綠營桃園市議員參選人黃瓊慧，也把自己名字的「慧」放大，旁邊加上小字「涼」，因此扇子搧風就看到「慧涼」、「會涼」相當有創意。

在炎夏中，現在扇子成為選戰最好文宣，張善政日前表示，他認為桃園未來需要「工程師治理」，工程品質需有實事求是的精神、精確嚴格的品管及做到最好的期待。若他有幸當選桃園市長，必定秉持「工程師治理」的人生信條，用畢生的土木專業與經驗，為桃園打造品質一流的公共建設，讓桃園市民的家鄉，幸福又安全。