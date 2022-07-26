今（26）日下午3時許，有民眾在新北市八里左岸自行車道旁發現一具屍體，已經化作白骨，初判置於該處時間已久，警方獲報後趕抵，拉起封鎖線進行採證，後續將持續追查屍體身分。

據了解，有民眾今天下午3時30分左右，在新北市八里左岸自行車道3.85公里處，約離岸邊30公尺處撿螃蟹，突然在紅樹林內發現一具白骨，當場嚇傻，附近恰巧有高灘處廠商正在作業，急忙協助報案。

警方獲報後趕抵現場，將白骨撈上岸，從死者穿著來看初判為男性，目前已經拉起封鎖線，採證後將比對死者身分，詳情仍待進一步釐清。