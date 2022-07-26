正值炎炎夏日，溫度太高食物保存更不容易，營養師指出，有2種微生物可能在食物上滋生，包含讓食物腐壞的微生物，以及讓人生病的病原體，因此更需要注意處理食材的方法，她提供5個簡單動作，包含肉類放冷藏退冰、葷素食材用不同砧板等，讓大家能吃得安心又健康。

根據《The Conversation》報導，營養學博士麥克唐娜（Ruth S. MacDonald）表示，有2種微生物可能存在於食物中，一種是使人生病的病原體，另一種則是會讓食物腐壞的微生物，後者通常很好辨認，比如固體食物外表可能長出黴菌，液體則會結塊、發臭，她也建議這種變質的食物不要再食用，最好直接丟掉。

不過第一種病原體就難以用肉眼確認，如果不小心吃下肚，很可能引起腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，因此正確的食材處理、儲存方式，以及該丟棄的時間點非常重要。

▎肉類放冷藏退冰

食安的第一步就是保持乾淨，除了處理食材前一定要洗手外，還得將肉類放到冰箱冷藏退冰，因為肉類在室溫下，表面溫度比內裡溫度上升更快，有利於病原體繁殖。

▎葷素食材用不同砧板、刀具、容器

肉類和蔬果最好不要使用同一個砧板，刀具也是，另外煮熟的肉要放到乾淨的盤子上。

▎不要清洗生肉

清洗生肉會讓水槽、廚房表面都充滿細菌，且生肉其實不需要清洗，如果你堅持要洗，最好在洗完後用抗菌清潔劑幫水槽消毒。

▎肉類要煮到一定溫度

把肉類煮到一定的溫度，就能消滅病原體。牛肉與豬肉的內部溫度建議達到71°C；家禽類則是74°C；魚類的內部溫度要達到63°C；且食物煮好後，最好讓熟食保持在60°C以上。

▎剩菜、剩飯不用放涼再冰

麥克唐娜建議，如果有剩菜、剩飯要馬上放到冰箱冷藏，否則會增加病原體入侵食物的風險，更稱「放涼後再冰」是過時的觀念，現代的冰箱完全有能力可以冷卻熱的飯菜；而這些剩菜最好在3、4天內食用完畢，超過天數就要改放冷凍，另外要食用之前，剩菜至少要加熱到74°C。