台鐵新環島光纖有15個區域環(台鐵提供)

台鐵舊有環島光纖傳輸系統SDH（Synchronous Digital Hierarchy）設備老舊、頻寬不足，台鐵正在更新建置環島光纖傳輸網路系統，進度已達77.96％，預計今年11月21日全部完工。

台鐵電務處副處長劉裕庭表示，台鐵目前環島光纖傳輸系統SDH（Synchronous Digital Hierarchy）頻寬僅2.5G，2003年建置至今近20年，設備老舊逾齡、頻寬不足，已不符各項通訊傳輸需求。

目前更新建置中的環島光纖傳輸網路系統是具備100G傳輸速率頻寬的新一代IP-MPLS多協定標籤式網路傳輸通訊系統，以因應未來台鐵各單位各種子系統介面網路IP化介接，可滿足未來各項高速率、高可靠度及高擴充性的通訊傳輸需求。

劉裕庭說，環島光纖傳輸網路系統建置全系統智慧網管中心及備援的副網管中心，監控全台環島鐵路193個車站的2個骨幹環（100G）、15個區域環（40G＊11個 ＋ 20G＊4個），所有核心路由器（CSR）、區域路由器（ASR）及各站的E1 閘道器（E1 Gate Way）的設備狀態，系統告警時自動顯示告警地點、機房、設備或模組故障。告警訊號連結台鐵局Team pro簡訊系統，系統管理智慧化主動將告警訊息通報相關主管及現場值班人員手機，方便即時查修復舊與掌握訊息。且系統能自動切換至備援回路，具有50ms內切換保護機制，使全系統傳輸功能維持正常。

劉裕庭表示，該系統去年5月11日起開始更新，目前進度已達77.96％，預計今年11月21日全部完工。