台北新板希爾頓花時間住房專案歐舒丹甜橙禮包。（台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓花時間住房專案歐舒丹花花禮包。（台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓花時間歐舒丹住房專案。（台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓瞄準國旅商機，祭出全官網住房專案通用，多項優惠住房專案提供選擇。為了迎接即將到來的七夕情人節，台北新板希爾頓與歐舒丹合作，鎖定雙人出遊，即日起至八月底推出「花時間 歐舒丹住房專案」，除了歐舒丹特色禮包，希爾頓花坊更以歐舒丹的發源地-普羅旺斯做為設計主題，將屬於南法經典的薰衣草放進花藝，要以法式風情襲捲情人的心。「花時間 歐舒丹住房專案」，搭贈一份歐舒丹甜橙禮包與一份希爾頓花籃組(希爾頓金鑽卡會員享歐舒丹禮包升級)，平日入住含2客早餐，每房3699元起，更多詳情與預訂專線02-29583000。

住房專案內容裡搭贈的歐舒丹甜橙禮包，內容物有「香草橙花＆蘭花沐浴膠」，「香草橙花＆蘭花美體乳」以及一款「夏日甜橙化妝包」。飯店回饋金卡與鑽卡會員，凡預訂此專案禮包升等為夏日花花化妝包，內容物則有「香草橙花＆蘭花沐浴膠」、「香草橙花＆蘭花美體乳」與「護手霜」。