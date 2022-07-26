新豐鄉坡頭漁港取得開發許可，將可興建多功能漁業場館，成為海岸自行車道的中途站。（羅浚濱攝）

新竹縣有11.8公里海岸線，縣府提出新竹縣綠色海岸遊憩發展等相關計畫，向交通部觀光局和漁業署爭取補助經費，將投入3億改造新豐鄉鳳坑漁港、新豐石滬及竹北市新月沙灣等設施景點，從點、線、面翻轉成美麗海岸線。

新竹縣政新幹線26日開往新豐鄉，縣長楊文科指出，新竹縣11.8公里海岸線，有7公里在新豐鄉，過去因集塵灰而有「最毒海岸線」稱號，縣府近年移除有毒物質外，更克服土地及法規面，提出海岸線相關計畫，要打造新竹縣的美麗海景。

交旅處長游志祥說明「綠色海岸風景休憩區計畫」，是從「點」如鳳坑漁港、坡頭漁港等串聯成線，縱深1公里，規畫面積達1000多公頃，去年正式完成整體規畫後展開施作。

鳳坑漁港有「紅豆餅」防波堤祕境美景，將 導入水域遊憩和生態旅遊活動，以4500萬元塑造觀光新亮點，目前港區堤岸道路完成整修，預定年底完工。

竹北市新月沙灣改善既有遊憩區設施和自行車道，年底完工後，就能連結鳳坑漁港、新豐紅樹林、紅毛港、觀海大道到坡頭漁港，讓海岸線風景從點擴展到至線與面。

串聯到桃園新屋的「雙新自行車道跨橋計畫」，中央補助7500萬元，預計10月底辦理工程發包，興建跨福興溪的橋樑後，將可抵達桃園永安漁港，讓桃竹自行車一路暢通。

農業處長范萬釗說明以3000萬元執行的坡頭村石滬海岸親水空間改善計畫，修復石滬及清淤外，同時施作濱海生態步道兼自行車道，打造石滬安全親水的遊憩環境。

農業處另爭取漁業署9212萬元經費辦理「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫」，預計興建兩道凸堤，可望解決港區飄沙問題。更重要的是，今年3月坡頭漁港取得開發許可，解除土地管制，未來將可興建多功能漁業場館，成為海岸自行車道的中途站。

縣議員何智達說，新豐鄉過去的海岸線讓鄉親感到絕望，縣長楊文科帶領的縣府團隊，推動台1線替代道路、台61線與台15線連結道路拓寬等交通工程外，更積極打造海岸線，「讓我們看到新豐未來的希望！」